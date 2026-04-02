În acest context, Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a vorbit despre câțiva jucători care ar putea deveni variante pentru națională în perioada următoare. Printre numele menționate s-a strecurat și Marius Corbu, mijlocaș transferat recent de Ferencvarosi în Ungaria.

MM Stoica despre Marius Corbu: „Nu mi s-a părut strălucit, dar e foarte harnic”

Corbu a ajuns în Ungaria pentru aproximativ 1,5 milioane de euro, după transferul de la APOEL FC, iar MM Stoica consideră că jucătorul poate deveni o opțiune interesantă pentru selecționata lui Hagi.

„Corbu mie mi-a plăcut la tineret. Problema e că în Ungaria nu se uită nimeni, n-am plăceri din ăstea masochiste să mă uit la anumite meciuri (râde). Au dat mulți bani pe el. Nu mi s-a părut niciodată strălucit, dar e foarte harnic. E un optar”, a spus Stoica la Prima Sport.

Internațional de tineret cu 21 de selecții și un gol pentru România U21, Corbu este format de Csikszereda. În acest sezon, mijlocașul a strâns 25 de meciuri, patru goluri și șase pase decisive. De la transferul la maghiari, a bifat șase apariții, fără contribuții decisive.