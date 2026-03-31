Înainte de meciul cu Slovacia, ”amicalul învinselor” din primul meci de baraj, Gică Popescu a avut un nou discurs dur la adresa lui Andrei Rațiu, titular pe postul de fundaș dreapta la Rayo Vallecano și la echipa națională.

Atitudinea fundașului dreapta a fost aspru criticată de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Nici ”Baciul” nu a trecut cu vederea faptul că Rațiu este preocupat, mai mult, de faza ofensivă.

”Se comportă ca și cum ne face o favoare că vine la echipa națională”, a fost ironia fină a fostului căpitan al ”Generației de Aur”.

Gică Popescu l-a ironizat pe Andrei Rațiu

„De fiecare dată când am avut o abordare dură la adresa lui Rațiu, era datorită faptului că el are un potențial uriaș. Joacă într-un campionat puternic, La Liga, însă rar mi-a fost dat să văd un jucător, în poziția respectivă, atât de indisciplinat.

Dacă te duci mai în față, în atac, de ce nu ceri antrenorului să te bage mai sus? Inter sau extremă dreaptă, pentru că el are această lejeritate în abordare care a costat echipa națională. Rațiu are un potențial extraordinar, dar are o abordare atât de nonșalantă... de multe ori am senzația că se comportă ca și cum ne-ar face un favor că vine la echipa națională.

Băi, omule, ești fundaș dreapta, trebuie să te aperi. Dacă te aperi bine și ai și potențial să mergi pe faza ofensivă, extraordinar, dar prima dată ești fundaș, trebuie să-ți faci meseria de fundaș, lucru pe care el nu-l face aproape deloc”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

Cele două naționale se întâlnesc după ce au ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. România a pierdut semifinala barajului cu Turcia, scor 0-1, în timp ce Slovacia a cedat pe teren propriu în fața celor de la Kosovo, scor 3-4.

Slovacia - România | Echipa de start a ”tricolorilor”:

ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir. Antrenor: Ionel Gane

Rezerve: 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru