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Kevin De Bruyne este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși mijlocași din ultimul deceniu. Belgianul a cucerit toate trofeele posibile în perioada petrecută la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola.

Atenție, Dennis Man! PSV l-a ofertat pe Kevin De Bruyne

După o perioadă de succes petrecută în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO, mijlocașul făcea pasul la Napoli, în vara anului trecut. Din nefericire, Kevin De Bruyne s-a accidentat fix într-o partidă cu Inter, astfel că a fost mai multe luni indisponibil.

Intrat în ultimul an de contract, Kevin De Bruyne nu duce lipsă de oferte. Dacă inițial s-a discutat despre un interes din MLS, PSV, echipa la care evoluează Dennis Man, ar fi intrat pe fir și ar fi trimis deja prima ofertă.

Potrivit jurnalistului Mounir Boualin, „PSV a făcut o primă ofertă pentru Kevin De Bruyne, care ar fi deschis unei plecări din Italia.

Campioana Olandei, PSV, se află în prezent în discuții cu Napoli, prima ofertă fiind deja înaintată. Kevin De Bruyne ar fi deschis acestui transfer, deoarece i-ar oferi oportunitatea de a locui și de a juca mai aproape de casă.

Prima ofertă se ridică la „câteva milioane” și este în prezent analizată de cei de la Napoli”.