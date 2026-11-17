După victoria cu Polonia, scor 2-1, „tricolorii” au nevoie de un rezultat care să le permită să evite ultimul loc și barajul pentru menținerea în Liga B.

Daniel Bîrligea va fi titular la Zenica, după ce Gheorghe Hagi a confirmat schimbarea din atac față de partida precedentă, când Florinel Coman a început din primul minut.

Bogdan Lobonț: „Daniel Bîrligea este alegerea perfectă”

Cu câteva ore înaintea confruntării, Bogdan Lobonț a comentat alegerea selecționerului în direct la VOYO SPORT LIVE. Fostul internațional consideră că atacantul celor de la Frosinone este potrivit pentru duelul cu defensiva bosniacă.

„Trebuie să iei în calcul toate detaliile. Bîrligea, ținând cont de ceea ce a spus și Gică, că Bosnia este puternică în zona centrală și are o viteză foarte bună pe benzi, Bîrligea cred că este alegerea perfectă. Este genul de atacant care poate să se lupte cu axul central al bosniacilor, poate să țină de minge, să le dea un respiro celorlalți, din celelalte linii. Încă un aspect care mie îmi sare în ochi: Bîrligea a avut prestații bune spre foarte bune împotriva bosniacilor, chiar și în primăvară, când am pierdut acel meci cu 3-1; a avut o evoluție foarte bună, a marcat, iar acum iarăși a marcat contra Bosniei, la București”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.