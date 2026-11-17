Cine a crezut că naționala României a avut rezultate catastrofale în Liga Națiunilor până acum, cu patru înfrângeri în cinci meciuri, se poate consola că e loc și de mai rău. Mult mai rău!

În grupele care s-au încheiat până acum, avem cinci naționale în dreptul cărora sunt trecute zero puncte. Iată cine sunt ele:

*Liga A: Turcia, Serbia, Cehia

*Liga B: Macedonia de Nord

*Liga C: San Marino

Din lista de mai sus, cazul Serbiei e unul aparte. Pentru că, deși a fost ciuca bătăilor, această reprezentativă a reușit să „dribleze“ retrogradarea directă în Liga B. Cum a fost posibil așa ceva? Sârbii au fost ajutați de faptul că, dintre codașele grupelor din Liga A, au fost două naționale care au stat și mai prost decât ei. Vorbim despre Turcia și Cehia. La fel ca Serbia, și aceste reprezentative au pierdut tot însă, în clasamentul codașelor, Serbia a evitat ultimele două poziții, cele care au retrogradat direct în Liga B. Iată ierarhia naționalelor din Liga A, care s-au clasat pe ultimele locuri în seriile din care au făcut parte:

*Țara Galilor – 3 puncte, golaveraj -5

*Serbia – 0 puncte, golaveraj -8

*Turcia – 0 puncte, golaveraj -11

*Cehia, 0 puncte, golaveraj -11

Profitând de golaverajul mai slab al Turciei și Cehiei, Serbia și-a asigurat „colacul de salvare“. Acesta va însemna un baraj de menținere / promovare cu o națională din Liga B, în martie 2027. Dacă va câștiga acest play-off, atunci Serbia va continua în Liga A, la ediția 2027-2028, în ciuda parcursului catastrofal din această toamnă.

Rezultatele Serbiei în grupa a 2-a a Ligii A

*0-1 și 1-2 cu Grecia

*1-3 și 0-2 cu Germania

*1-2 și 1-2 cu Țările de Jos