Lobonț și Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1

Lobonț și Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1

A văzut fotbalistul propus la FCSB și a spus-o în direct: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

A văzut fotbalistul propus la FCSB și a spus-o în direct: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

Avertismentul lui Bogdan Lobonț după ultimele mutări făcute de FCSB: „Acest gând nu-mi dă pace”

Avertismentul lui Bogdan Lobonț după ultimele mutări făcute de FCSB: „Acest gând nu-mi dă pace”

700.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou la Craiova. Gigi Becali dezvăluie: "Am vorbit cu cineva, nu dau nume"

Gigi Becali și MM Stoica, dialog exploziv la TV: "E jignitor ce ai zis despre mine! Ca și cum aș fi o cârpă"

MM Stoica a dezvăluit ce antrenor a vrut să aducă la FCSB: ”Să ne învețe fotbal”

Bogdan Apostu anunță primul transfer pregătit la FCSB: "Un fotbalist fabulos! I-a plăcut și domnului Becali"

El e jucătorul "fabulos" propus de Apostu lui Gigi Becali? 3 milioane de euro și statistici impresionante

România mai are de disputat un singur meci în Grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” se vor duela cu Bosnia și Herțegovina, bilanțul lui Gică Hagi fiind unul negativ: o victorie și 4 înfrângeri.

FRF, omagiu pentru pentru Mircea Lucescu în ziua meciului cu Bosnia

Primăvara acestui an a venit cu o veste tristă pentru toți iubitorii fotbalului de pretutindeni. Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istorie, s-a stins din viață pe 7 aprilie.

Problemele de sănătate a lui „Il Luce” s-au accentuat după barajul cu Turcia. Echipa națională a cedat la limită, scor 0-1, iar ulterior Mircea Lucescu a leșinat la un antrenament premergător jocului cu Slovacia, din 31 martie.

La doar câteva zile mai târziu, fostul selecționer se stingea din viață în spital, spre mâhnirea tuturor iubitorilor sportului de peste tot în lume. Echipa națională a ajuns la baraj după ce a terminat pe locul 3 în preliminariile pentru Mondial.

În grupa de calificare România a dat și peste Bosnia, adversara din Liga Națiunilor. În urmă cu mai bine de un an, pe 15 noiembrie, Mircea Lucescu era la cârma primei reprezentative.

În ziua duelului cu Bosnia, de la Zenica, pagina oficială a echipei naționale de fotbal a României a postat un mesaj în amintirea lui Mircea Lucescu. Textul este următorul:

„Zenica. Același loc. Aceeași tablă de șah.

O prezență care ne lipsește”, s-a arătat în postarea oferită de echipa națională de fotbal a României.