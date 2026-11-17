„În fotbalul de astăzi valorează mai mult să câștigi două trofee cu cea mai bine echipată formație, sau să transformi literalmente în scurt timp o outsideră într-o realitate splendidă chiar și la nivel european? O întrebare care își găsește în mod evident răspunsul în cel mai clasic dintre axiome: a câștiga rămâne cel mai greu lucru în fotbal” , a scris sursa citată.

Italienii au disecat motivele pentru care tehnicianul celor de la Inter s-a impus la limită în fața contracandidatului său. Potrivit TMW , diferența dintre cei doi a fost făcută strict de pragmatismul și trofeele obținute de român, care au cântărit mai greu în fața proiectului construit de spaniol.

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Detaliul care a făcut diferența în votul antrenorilor

Succesul lui Cristi Chivu la a 35-a ediție a premiului a venit firesc, susțin italienii, datorită rezultatelor de pe teren.

„Un Scudetto și o Cupă a Italiei la primul sezon pe o bancă dificilă precum a fost cea a lui Inter, este și va rămâne un lucru rar. Mai ales având în vedere experiența anterioară foarte mică în Serie A, care însemna doar 14 meciuri pe banca Parmei. Lăsând la o parte scepticismul inițial, tehnicianul a demonstrat rapid că este capabil să gestioneze un mediu care nu este imun la presiuni”, a mai notat autorul articolului.

Cesc Fabregas a încheiat pe locul doi în această ierarhie, la doar patru voturi în spatele românului (16 față de 12), în timp ce podiumul a fost completat de Gian Piero Gasperini, care a dus-o pe AS Roma în Liga Campionilor. Italienii au subliniat că distanța mică dintre primii doi clasăți confirmă parcursul bun al ibericului la Como, unde a promovat tinerii, a crescut valoarea financiară a lotului și a calificat echipa în Liga Campionilor.

„Dacă pe de o parte, așadar, recunoașterea pentru Chivu este legitimată de trofeele aduse acasă, pe de altă parte valoarea lui Fabregas în construirea unui proiect serios și concret, lucru tot mai rar în fotbalul modern, este la fel de recunoscută de cei care observă din exterior. Inclusiv de noi, care privim un antrenor cu siguranță diferit de ceilalți, capabil să pună la îndoială chiar și primul loc al unui antrenor deja câștigător pe teren, dar care probabil este destinat să își ia aceleași satisfacții mult mai devreme decât ne-am putea aștepta. Pentru moment, bravo Chivu, premiu meritat”, au încheiat italienii.