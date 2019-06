MALTA - ROMANIA LIVE VIDEO: Ce numere si-au ales jucatorii nationalei: Ianis Hagi va purta 8: "E important sa dau pase de gol" 

Nationala Romaniei e obligata sa castige in Malta, de la 21:45, in direct la PROTV!

Romania merge in Malta cu gandul la o noua calificare la EURO, editia aniversara din 2020, care va avea loc si la Bucuresti. Dupa remiza obtinuta in prelungiri cu Norvegia, Romania e condamnata sa castige pentru a tine pasul cu primele pozitii din grupa. In acelasi timp, Spania se dueleaza cu Suedia, iar o victorie a ibericilor ne ajuta sa urcam pe locul 2 in grupa.



Ianis Hagi preia numarul 8 de la nationala

"Pentru mine e important sa dau pase bune colegilor din atac si echipa sa castige, nu sa marchez eu. Acesta e rolul meu! Suntem aici, in Malta, sa luam cele 3 puncte. Nu avem alta optiune. Speram sa ii facem mandri si fericiti pe toti romanii care vin sa ne vada si in deplasare!", a spus Ianis Hagi, potrivit FRF.ro.



Ce numere si-au ales jucatorii nationalei pentru meciul cu Malta



1. Ionut Radu • 2. Iulian Cristea • 3. Alin Tosca • 4. Ionut Nedelcearu • 5. Tudor Baluta • 6. Dan Nistor • 7. Alexandru Chipciu • 8. Ianis Hagi • 9. George Puscas • 10. Gheorghe Grozav • 11. Nicusor Bancu • 12. Ciprian Tatarusanu • 13. Claudiu Keseru • 14. Dennis Man • 15. Paul Anton • 16. Silviu Lung • 17. Ciprian Deac • 18. Razvan Marin • 19. George Tucudean • 20. Alexandru Maxim • 21. Dorin Rotariu • 22. Cristian Sapunaru • 23. Nicolae Stanciu



Nationala Romaniei, sustinuta de 1000 de romani in tribune!

Organizatorii au vandut 500 de bilete pentru suporterii romani, insa asteapta cel putin 1000 de sustinatori ai echipei lui Contra la ora partidei. Romania si Malta nu s-au mai duelat pana acum, insa Romania a disputat un amical cu Germania pe stadionul in care se va juca in aceasta seara, scor 1-1.

Meciul Malta - Romania e in direct la PROTV, iar toate fazele video vor fi in timp real pe www.sport.ro AICI!