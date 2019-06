MALTA - ROMANIA LIVE VIDEO, 21:45, PROTV. Ce schimbari face Contra in primul 11. Sase modificari dupa remiza cu Norvegia

Malta - Romania e de la 21:45 pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro. Meciul e live pe PROTV!

Nationala Romaniei are nevoie de victorie in Malta pentru a mentine sanse de calificare la EURO 2020, dupa remiza din Norvegia, 2-2. Selectionerul Cosmin Contra a anuntat deja mai multe modificari in echipa de start.

Astfel:

Ionut Nedelcearu, Nicusor Bancu, Razvan Marin, Tudor Baluta, Ianis Hagi si Alexandru Maxim vor aparea pe teren din priumul minut al partidei din Malta.

Malta - Romania. Echipele probabile

Echipa probabila(4-3-3): Tatarusanu-Chipciu-Sapunaru-Nedelcearu-Bancu-Razvan Marin-Baluta-Maxim-Ianis Hagi-Keseru-Puscas(Tucudean).

Echipa probabila Malta: Bonello(Valletta)-Muscat(Olhanense)-Borg(Valletta)-Agius(Hibernians)-Mbong(Hiberninans)-Corbolan(Gzira)-Muscat Rowen(Valetta)-Gambin(Luton)-Grech(Hibernians)-Effiong(Balzan FC)-Montebello(Birkirkara).

Cosmin Contra: Vor fi schimbari cu Malta!

Selectionerul Cosmin Contra a fost dur criticat dupa partida de la Oslo, pe care nationala Romaniei a disputat-o impotriva Norvegiei, scor 2-2, din cauza faptului ca nu i-a titularizat pe Ianis Hagi si Alexandru Maxim.



"Nimeni nu e aici sa vada cum sunt jucatorii la antrenamente, sunt lucruri pe care le studiez, incerc sa bag echipa in functie de adversar. Trebuie sa fii zi de zi cu jucatorii, sa simti, sa vorbesti cu ei ca sa-ti poti da cu parerea. Vor fi anumite schimbari in echipa, Malta se apara foarte bine, nu vad un jucator care sa dezechilibreze, dar au contraatacturi foarte bune", a declarat Cosmin Contra.

Cum a aratat Romania cu Norvegia:Tatarusanu-Chipciu-Sapunaru-Grigore-Tosca-Anton-Stanciu-Deac-Keseru-Grozav-Puscas.

Tricolorii vor fi sustinuti in Malta de aproximativ 1000 de suporteri, iar asistenta totala se estimeaza sa fie in jurul a 15.000 de spectatori.

Dupa primele trei meciuri din grupa, Romania ocupa pozitia 3 cu 4 puncte, in schimb ce Malta se afla pe locul 4 cu 3 puncte.

Nationala Maltei ocupa locul 180 in clasamentul FIFA, iar media de varsta a jucatorilor este de 28 de ani, fata de Romania care ocupa locul 25 in clasamentul FIFA cu o medie de varsta de 27 de ani.

Cele doua echipe nu s-au mai intalnit pana acum, meciul din seara asta reprezentand prima confruntare directa din istoria acestor echipe nationale.

Malta a participat la 13 campanii de calificare la Campionatul European, fara succes. In ultimele trei campanii a adunat in total 7 puncte. Romania are cinci participari la astfel de turnee finale, reusind sa ajunga in sferturi in 2000 iar in 1984, 2004, 2008 si 2016 s-a oprit in grupe.

Partida va fi arbitrata de Dennis Higler la centru, 33 de ani, iar asistentii sai sunt Davie Gooseens si Joss van Zulien, toti din Olanda.