Razvan Marin, sanse mari sa fie titular cu Malta! S-a antrenat la capacitate maxima. Cea mai buna veste pentru Contra

Ramas fara Dragos Grigore (suspendat) si Romario Benzar (invoit) dupa meciul din Norvegia, Contra primeste si o veste buna.

Razvan Marin poate juca in Malta. Mijlocasul a fost indisponibil la Oslo din cauza unei accidentari, chiar daca era anuntat titular in dimineata jocului. In locul fotbalistului transferat de Ajax a fost folosit Paul Anton.

Marin s-a pregatit normal in sedinta de pregatire de duminica seara, iar Contra va conta pe el contra Maltei. Selectionerul inca n-a decis daca va incepe cu Marin titular sau daca-l va folosi in repriza secunda.

Contra a confirmat ca in echipa de start a Romaniei vor fi mai multe schimbari: "Vor fi anumite schimbari in echipa, la meciul cu Norvegia s-a depus un efort imens si avem nevoie de prospetime in echipa. Malta se apara foarte bine, nu vad un jucator care sa dezechilibreze, dar au contraatacuri foarte bune. Mi-as fi dorit sa am mai multe puncte, dar avem adversari foarte puternici."