"Nationala Maltei a fost trezita la realitate de Romania" Superioritatea Romaniei recunoscuta si in presa din Malta

Romania s-a impus cu 4-0 in deplasarea din Malta.

Nationala Romaniei s-a impus categoric in Malta, iar despre superioritatea romanilor s-a scris si in presa din Malta.

"Romania trece usor de Malta. Intr-un meci pe care l-au dominat, romanii s-au impus cu 4-0 si au egalat Suedia in clasament. Malta a sperat sa obtina un rezultat mai bun decat vineri, cand a pierdut in fata Suediei scor 0-3, insa au avut o noua sarcina dificila in fata Romaniei, o nationala care se lupta pentru calificare", spun cei de la Malta Today

"Malta a fost trezita la realitate de Romania, cu est-europenii inscriind patru goluri pentru o victorie confortabila. Geroge Puscas a fost omul meciului, cu doua goluri care i-au taiat elanul nationalei Maltei", spun cei dela Times of Malta.

Romania ocupa locul 2 in grupa F din cadrul preliminariilor Euro 2020 cu 7 puncte dupa 4 partide.

Rezumatul partidei cu Malta