S-au antrenat doar pe partea cu UMBRA! :) Sunt 42 de grade in Malta! Ce spune Ianis Hagi inaintea primului meci ca titular pentru Romania

Diferenta mare de temperatura intre Oslo si La Valetta.

Jucatorii nationalei fac fata cu greu schimbarilor meteo. Azi, in Malta, s-au pregatit doar pe partea cu umbra a stadionului unde se va disputa partida de maine. In aceasta dupa-amiaza s-au inregistrat 42 de grade in capitala Maltei!

Ianis Hagi va fi pentru prima oara titular intr-un meci al Romaniei.

"Ma simt bine ca ma aflu printre cei mai buni jucatori din Romania. Visul meu e sa devin un jucator de baza la nationala, de aia muncesc zi de zi. De aia dau totul, ca sa ajung la cel mai inalt nivel si la o echipa cat mai buna. Am mers in Norvegia sa castigam, dar am stiut sa revenim si sa smulgem un egal. Incercam sa-i facem mandri pe oameni. Pentru mine, cel mai important e sa dau pase pentru jucatorii din atac, asta vreau sa fac. Trebuie sa castigam, n-avem alta optiune. De mic mi s-a spus ce trebuie sa fac, ce rol are un decar in teren. Am fost in forma buna si la club, si la nationala. Mai am pana termin sezonul, o sa merg si la nationala de tineret. Imi doresc sa castige Spania contra Suediei, ca sa-i putem ajunge din urma", a spus Ianis.

Pana acum s-au dat 4000 de bilete pentru Malta - Romania. Tricolorii vor fi sustinuti de aproximativ 600 de suporteri.