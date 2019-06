"Sunt un antrenor norocos, tot ce-am facut eu in cariera e doar pe baza norocului, n-am niciun merit!" Contra, mesaj pentru contestatari inaintea meciului cu Malta

Cosmin Contra cere concentrare maxima din partea jucatorilor sai pentru o victorie cu Malta. Meciul e luni seara, in direct la PRO TV, de la 21:45.

Contra le-a raspuns ironic celor care-l contesta: "Sunt un antrenor norocos, n-am niciun merit pentru ce s-a intamplat in cariera mea!"



Cele mai importante declaratii ale lui Contra:



"Incercam sa evitam vreo surpriza. Tratam foarte serios Malta, chiar daca venim dupa un rezultat pozitiv in Norvegia. Orice meci e periculos daca nu-l tratezi cu seriozitate. Vor fi anumite schimbari in echipa, la meciul cu Norvegia s-a depus un efort imens si avem nevoie de prospetime in echipa. Malta se apara foarte bine, nu vad un jucator care sa dezechilibreze, dar au contraatacuri foarte bune. Mi-as fi dorit sa am mai multe puncte, dar avem adversari foarte puternici. Mereu am avut probleme cu adversari din Nordul Europei. Sunt echipe care ne pun tot timpul in dificultate. Echipa mea a dat totul, n-am cum sa nu fiu multumit de asta. Si in Suedia, si in Norvegia a trebuit sa jucam de la 2-0. Sper ca in meciurile de acasa sa fim mult mai concentrati, sa avem noi 2-0 si sa fuga ei dupa egalare daca pot.



Benzar a avut o problema personala, suntem oameni, trebuie sa intelegem anumite situatii. Nu lasam pe nimeni in afara lotului. Dragos Grigore lipseste, Romario a mers acasa, asa ca nu ramane nimeni in afara lotului. Nu stiu daca Razvan Marin e disponibil pentru meciul cu Malta. In seara asta, in functie de ceea ce se va intampla azi la antrenament, vom sti mai multe. Toti jucatorii din lot au valoare. Vor fi schimbari, inca nu stiu cate.



Cand n-am fost eu criticat de cand am venit la nationala? Sunt 22 de milioane de selectioneri, doar eu raspund. Nimeni nu e aici sa vada cum sunt jucatorii la antrenamente, sunt lucruri pe care le studiez, incerc sa bag echipa in functie de adversar. Sunt un antrenor norocos, toate rezultatele mele sunt bazate pe noroc, n-am niciun merit. Probabil maine vor fi alte voci care ma vor critica pentru echipa de start. Trebuie sa fii zi de zi cu jucatorii, sa-i simti, sa vorbesti cu ei ca sa-ti poti da cu parerea. Inteleg criticile. Nici eu n-am fost multumit de jocul echipei. A fost unul dintre cele mai slabe de cand sunt eu antrenor. Mutarile pe care le aveam pregatite dinaintea jocului ne-au adus in postura de a putea egala"