MALTA - ROMANIA | "Au adus un specialist!" Cat de GRAVA e accidentarea lui Nedelcearu. Radoi l-a inlocuit deja

Malta - Romania 0-4 | Nedelcearu a suferit o fractura de piramida nazala in meciul cu Malta si poate rata prezenta la EURO U21. Mirel Radoi l-a chemat deja de urgenta pe Ricardo Grigore de la Dinamo de teama ca postul sa nu ramana descoperit. Cosmin Contra a anuntat aseara ca Necelcearu va efectua azi deplasarea catre Bologna, la cantonamentul nationalei de tineret. Oficialii din Malta i-au adus la spital lui Nedelcearu un specialist care sa-l consulte si i-au oferit asistenta completa.



Contra: Nedelcearu poate juca cu masca la EURO!

"Sunt suparat pe accidentarea lui Nedelcearu. Am marcat 4 goluri, am avut o echipa destul de tanara. Am reusit sa marcam 3 goluri in prima repriza si nu am fost multumit de ultimele minute din prima repriza, ca ne-am multumit cu egalul.

Au adus un specialist pentru fracturi nazale si daca are nevoie de ceva, specialistul o va face. Poate cu masca va putea sa joace la Campionatul European. El va ramane aici, pentru ca era prevazut ca tinerii care pleaca in Italia sa ramana aici si sa plece maine direct in Italia", a anuntat selectionerul.



Programul grupei C de la Euro 2019



18 iunie 2019: Romania-Croatia (ora 19:30), Anglia-Franta (ora 22:00)

21 iunie 2019: Anglia-Romania (ora 19:30), Franta-Croatia( ora 22:00)

24 iunie 2019: Franta-Romania (ora 22:00), Croatia-Anglia (ora 22:00)



Lotul convocat de Mirel Radoi



Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB, Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

In lotul largit se mai afla: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botoșani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).