MALTA - ROMANIA | Reactia lui Chipciu dupa ELIMINAREA din meciul cu Malta: "Platesc daca am gresit" 

Malta - Romania 0-4 VEZI REZUMAT | Alex Chipciu nu crede ca merita eliminarea si spera sa nu fie pedepsit de Cosmin Contra.

Selectionerul s-a declarat dezamagit de eliminarea lui Alex Chipciu din Malta. Fostul jucator de la FCSB va fi suspendat fix in meciul cu Spania de pe National Arena din luna septembrie, o pierdere grea in conditiile in care Chipciu a renascut pe postul de fundas dreapta.

"Nu cred ca l-am atins, dar asta e, platesc daca am gresit. Am pierdut multe meciuri importante in cariera mea. Cand eram la Steaua, am pierdut meciul cu Ludogoret, nu trebuia sa iau galben. N-am vrut sa iau galben, dar nu mai am ce face.

Daca ne uitam la scor, putem spune ca a fost usor, dar pe caldura care a fost azi chiar mi-a fost frica. Puteam sa mai marcam cateva goluri. E o victorie buna, am facut 7 puncte si ramanem in cursa pentru calificare”, a spus Chipciu.



Chipciu: Imi place sa joc fundas dreapta!

Alex Chipciu era atacant la FCSB, iar acum joaca fundas dreapta. Jucatorul este ok cu acest rol si vrea sa joace in continuare.

„Am jucat fundas dreapta si la Sparta, si la Anderlecht. Imi place sa joc acolo”, a mai spus Chipciu.

Contra: Sunt suparat pe Chipciu!

"Sunt suparat un pic pe aceasta eliminare a lui Alex, mai ales ca Alex a jucat tot anul la Sparta Praga fundas dreapta si am vrut sa-l incerc si la nationala si am fost inspirat cu el acolo. Imi pare rau pentru ca el face atat faza de aparare, cat si faza de atac. Dar, avem alti jucatori la nationala care il pot inlocui si o pot face foarte bine", a anuntat aseara selectionerul.



Programul grupei F, preliminarii EURO 2020

23 martie: Suedia – Romania 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keserü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: Romania – Feroe 4-1 (Deac 26, Keserü 29, 33, Puscas 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – Romania 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keserü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – Romania 0-4 (Puscas 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)



La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.



Spania 4 4 0 0 11-2 12

Suedia 4 2 1 1 8-7 7

Romania 4 2 1 1 11-5 7

Norvegia 4 1 2 1 8-7 5

Malta 4 1 0 3 2-10 3

Feroe 4 0 0 4 3-12 0