MALTA - ROMANIA 0-4 | Contra: "Sunt suparat putin pe Chipciu!" Anuntul facut despre accidentarea lui Nedelcearu! Cum ar putea juca la EURO U21

Romania a invins cu 4-0 Malta, in deplasare, si a urcat pe locul 2 in grupa, la egalitate cu Suedia!

Golurile Romaniei au fost inscrise de Puscas, care a reusit dubla, Chipciu si Man.

Dupa meci, Cosmin Contra s-a declarat multumit, pentru ca acum "suntem la mana noastra", nu mai depindem de nicio alta echipa, ci de rezultatele pe care le vor obtine elevii sai. Contra a spus ca este suparat pentru eliminarea lui Chipciu, insa va gasi un inlocuitor pentru acel post.

Mai mult, selectionerul l-a laudat pe Ianis Hagi, la care a apreciat faptul ca a respectat tactica de joc.

"Ma simt bine, pentru ca contam pe cel putin 4 puncte dupa aceasta dubla. Aceasta victorie ne da sansa sa depindem de noi. Jucam cu Suedia si cu Norvegia acasa, avem Spania urmatorul meci, trebuie sa ne pregatim bine si, de ce nu, sa scoatem un scor bun.

Sunt suparat un pic pe aceasta eliminare a lui Alex, mai ales ca Alex a jucat tot anul la Sparta Praga fundas dreapta si am vrut sa-l incerc si la nationala si am fost inspirat cu el acolo. Imi pare rau pentru ca el face atat faza de aparare, cat si faza de atac. Dar, avem alti jucatori la nationala care il pot inlocui si o pot face foarte bine.

Sunt suparat pe accidentarea lui Nedelcearu. Am marcat 4 goluri, am avut o echipa destul de tanara. Am reusit sa marcam 3 goluri in prima repriza si nu am fost multumit de ultimele minute din prima repriza, ca ne-am multumit cu egalul.

Au adus un specialist pentru fracturi nazale si daca are nevoie de ceva, specialistul o va face. Poate cu masca va putea sa joace la Campionatul European. El va ramane aici, pentru ca era prevazut ca tinerii care pleaca in Italia sa ramana aici si sa plece maine direct in Italia.

Nu suntem la mana nimanui, acum avem meciurile decisive acasa, suporterii speram sa fie alaturi de noi.

Suntem in grafic pentru o calificare, acum suntem in postura de a depinde de noi!

Ianis s-a descurcat bine, s-a zbatut. Ceea ce a facut, a facut foarte bine din punct de vedere tactic, a facut tot ce i-am cerut", a spus Cosmin Contra la finalul partidei.