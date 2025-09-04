Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că şi-ar fi dorit ca echipa naţională a României să nu dispute meciul amical cu reprezentativa Canadei!

"În primul rând, aş fi preferat să nu joc meciul cu Canada. Aş fi preferat să am echipa la dispoziţie o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naţionale spre Campionatul Mondial. Dar FIFA nu acceptă niciunei echipe naţionale să aibă un avantaj în această competiţie, şi atunci am luat un joc. Întâlnim o echipă extrem de motivată, echipă care-şi pregăteşte prezenţa la Campionatul Mondial. Deci, întâlnim o echipă pentru care acesta nu e meci amical. Pentru noi poate să fie un meci de încercare a altor jucători, pentru că alt meci amical nu există. Întâlnim o echipă bine conturată, au un obiectiv foarte clar, pentru ei e ca un meci oficial. Eu sunt optimist, sper ca şi jucătorii care vor debuta să se ridice la nivelul pretenţiilor, iar publicul să înţeleagă lucrul acesta şi să-i ajute", a declarat Lucescu, potrivit Agerpres.

Avertismentul selecționerului: „Responsabilitatea e imensă!“

Tehnicianul a explicat că îşi doreşte să promoveze cât mai mulţi jucători tineri la echipa naţională, pentru a se adapta presiunii.

"Printre jucătorii care sunt prezenţi în momentul de faţă voi promova jucători de la echipa de tineret, pentru a da continuitate. Altfel, rămânem tot cu generaţii care dispar şi mai trebuie să aşteptăm încă vreo 5-6 ani. La echipa naţională trebuie să fie o selecţie continuă. Sigur, ei trebuie, în primul rând, să se adapteze grupului şi, bineînţeles, şi filozofiei acestei echipe. După care depinde doar de ei să rămână mai departe. Pentru mine este un meci de pregătire. În acelaşi timp, să-mi dau seama de jucătorii care au jucat mai putin sau deloc la echipa naţională. În ce măsură se adaptează atmosferei cu totul speciale pe care o creează un meci internaţional la nivelul naţionalei. E cu totul altceva. Nu se compară cu niciun fel de meci de club şi nici măcar cu prezenţa în cupele europene. La echipa naţională responsabilitatea este imensă. Le spun şi jucătorilor mei că la cluburile voastre aveţi un număr de suporteri care se leagă la echipa respectivă, dar la echipa naţională aveţi toată ţara în spatele vostru. Responsabilitatea este imensă!", a declarat selecţionerul.

Mircea Lucescu îşi doreşte o victorie în partida cu Canada, care să contribuie la entuziasmul jucătorilor în perspectiva meciurilor oficiale din preliminariile CM: "Este un meci extrem de important, trebuie să-l câştigăm pentru a da echipei acel entuziasm, să le permită să joace în meciul cu Cipru cu foarte multă convingere''.

Naționala României întâlneşte Canada, mâine (ora 21.00), pe Arena Naţională din Bucureşti, într-o partidă amicală. Apoi, România va da piept cu Cipru, marți (ora 21.45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

