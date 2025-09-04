VIDEO La națională doar dacă e titular! Mircea Lucescu: "E un tip mai special, dar noi n-avem nevoie de mult orgoliu"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a explicat înaintea amicalului cu Canada motivele pentru care jucători precum Ionuț Radu sau Vlad Dragomir lipsesc din lotul României.

TAGS:
Mircea LucescuIonut RaduCelta VigoEchipa NationalaHoratiu Moldovan
Din articol

Despre Vlad Dragomir, doar unul dintre cei doi români care vor juca în acest sezon de Champions League, Lucescu a invocat concurența acerbă de la mijlocul terenului și faptul că preferă jucătorii din campionatul intern.

Mircea Lucescu: "Ionuț Radu trebuie să fie titular când vine la națională. E un tip mai special"

În ceea ce privește situația lui Ionuț Radu, care este titular în LaLiga, la Celta Vigo, motivul este altul. Lucescu spune că portarul este "un tip mai special" și că ar accepta o convocare la națională doar dacă ar și juca. În caz contrar, selecționerul se teme că fostul căpitan al naționalei U21 ar putea strica atmosfera din cadrul lotului.

"Da, Radu este în vederile mele, dar eu trebuie să am o discuție foarte serioasă pentru că este un tip mai special. Cu el trebuie discutat cu totul altfel. Echipa națională n-are nevoie de mult orgoliu, care poate să creeze probleme celorlalți.

Dar mă bucur pentru el. E un jucător care a demonstrat în Italia, iar acum văd că joacă titular în Spania. El, când vine, trebuie să fie titular. Asta e clar din spusele tuturor celor cu care lucrez în momentul de față și care au avut contact cu el. Eu n-am apucat să vorbesc cu el", a spus Mircea Lucescu, înainte de România - Canada.

Ionuț Radu, căpitanul naționalei U21 a României care a ajuns până în semifinale la EURO 2019, are doar 4 meciuri la prima reprezentativă. Ultimul datează din martie 2023: România - Belarus 2-1, în preliminariile EURO 2024.

Mircea Lucescu: "Horațiu Moldovan va deveni titular la Oviedo în scurt timp"

Fără Ionuț Radu în lot, România mizează pe alți trei portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Răzvan Sava (Udinese).

"În scurt timp, și Moldovan va deveni titular. Oviedo a mizat pe portarul pe care l-a avut și care i-a ajutat să promoveze. Și Sava se comportă excelent, inclusiv la antrenamente", a mai spus Mircea Lucescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ULTIMELE STIRI
Lucescu, declarație ciudată: &bdquo;Nu voiam să jucăm amicalul cu Canada&ldquo;
Lucescu, declarație ciudată: „Nu voiam să jucăm amicalul cu Canada“
Lucescu a uitat că Louis Munteanu a debutat deja la națională! Momentul &icirc;n care selecționerul a răbufnit: &rdquo;Nu poți să te comporți așa!&rdquo;
Lucescu a uitat că Louis Munteanu a debutat deja la națională! Momentul în care selecționerul a răbufnit: ”Nu poți să te comporți așa!”
FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și &icirc;nchiderea partială a stadionului. Explicația deciziei
FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și închiderea partială a stadionului. Explicația deciziei
Cu c&acirc;ți fotbaliști din Top 5 campionate vine adversara Canada, echipă care va juca &icirc;n 2026 la al doilea Mondial consecutiv
Cu câți fotbaliști din Top 5 campionate vine adversara Canada, echipă care va juca în 2026 la al doilea Mondial consecutiv
Borza, pierdere imensă: meciurile pe care le va rata cu Rapid, după ce s-a &bdquo;rupt&ldquo;
Borza, pierdere imensă: meciurile pe care le va rata cu Rapid, după ce s-a „rupt“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!