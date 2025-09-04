Despre Vlad Dragomir, doar unul dintre cei doi români care vor juca în acest sezon de Champions League, Lucescu a invocat concurența acerbă de la mijlocul terenului și faptul că preferă jucătorii din campionatul intern.

Mircea Lucescu: "Ionuț Radu trebuie să fie titular când vine la națională. E un tip mai special"

În ceea ce privește situația lui Ionuț Radu, care este titular în LaLiga, la Celta Vigo, motivul este altul. Lucescu spune că portarul este "un tip mai special" și că ar accepta o convocare la națională doar dacă ar și juca. În caz contrar, selecționerul se teme că fostul căpitan al naționalei U21 ar putea strica atmosfera din cadrul lotului.

"Da, Radu este în vederile mele, dar eu trebuie să am o discuție foarte serioasă pentru că este un tip mai special. Cu el trebuie discutat cu totul altfel. Echipa națională n-are nevoie de mult orgoliu, care poate să creeze probleme celorlalți.



Dar mă bucur pentru el. E un jucător care a demonstrat în Italia, iar acum văd că joacă titular în Spania. El, când vine, trebuie să fie titular. Asta e clar din spusele tuturor celor cu care lucrez în momentul de față și care au avut contact cu el. Eu n-am apucat să vorbesc cu el", a spus Mircea Lucescu, înainte de România - Canada.

Ionuț Radu, căpitanul naționalei U21 a României care a ajuns până în semifinale la EURO 2019, are doar 4 meciuri la prima reprezentativă. Ultimul datează din martie 2023: România - Belarus 2-1, în preliminariile EURO 2024.