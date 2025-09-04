Naționala lui Mircea Lucescu dispută vineri, de la ora 21:00, amicalul cu Canada de pe Arena Națională, înaintea meciului oficial cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Adversara nord-americană este deja calificată la Mondial, din postura de țară gazdă, și se află la al doilea turneu final consecutiv, după prezența din 2022 din Qatar.

”Lotul de 24 de jucători convocați de selecționerul Canadei, Jesse Marsch, în funcție din 2024 și fost antrenor la RB Leipzig și Leeds United printre altele, e compus din 11 fotbaliști provenind de la cluburi din MLS și 13 din campionate europene.

În ultima categorie regăsim 6 fotbaliști din „Big 5”, reprezentanți de la Marseille, Juventus, Mallorca, Villarreal și Sassuolo, trei nume din prima ligă belgiană, unul din Championship, câte unul din L1 Scoția, respectiv Croația, și unul de la FC Porto”, informează FRF pe site-ul oficial.

Fostul internațional de juniori român, în prezent internațional de seniori canadian, Theo Corbeanu (7 selecții și 2 goluri, acum la Toronto FC, ex-Wolverhampton Wanderers, Sheffield Wednesday, Grasshoppers Zurich sau Granada) nu a fost convocat pentru această acțiune a reprezentativei lui Jesse Marsch.

Jucătorii de top ai Canadei prezenți la București



Jonathan David (foto), atacant, ex-Lille și proaspăt legitimat de Juventus Torino, cotat la 45 milioane euro

Stephen Eustaqio, mijlocaș, 10 milioane euro potrivit Transfermarkt, om de bază la FC Porto

Tajon Buchanan, extremă, pe care Villarreal a plătit 9 milioane de euro în această vară celor de la Inter Milano

Promise David, atacant, de la Union St. Gilloise, campioana Belgiei, evaluat de Transfermarkt la 11 milioane euro

Lotul actualizat al României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) - l-a înlocuit pe Andrei BORZA (Rapid), accidentat;

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

