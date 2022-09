Ion „Liță” Dumitru (72 de ani) a fost unul dintre cei mai mari mijlocași din istoria naționalei României, cu care a participat în 1970 la Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia.

Aici a fost titular în toate cele trei meciuri disputate: 0-1 cu Anglia, 2-1 cu Cehoslovacia și 2-3 cu Brazilia. Ultima avea să și câștige titlul mondial în acel an.

Dumitru a jucat și în acel meci de pomină cu Finlanda din 1973, când România a învins cu 9-0 la București, în preliminariile CM 1974, înscriind chiar primul gol.

L-am sunat pe fostul mare fotbalist în America, acolo unde s-a stabilit de câțiva ani, împreună cu familia, soția Mariana și fiica Alexandra (14 ani).

Ce mai faceți, cum mai sunteți?

În primul rând, sunt sănătos. În rest, viața merge înainte, fetița învață bine la școală, noi suntem pe lângă ea.

Am citit că aveți o fetiță foarte deșteaptă, care învață într-o clasă de copii supradotați...

Dumnezeu a ajutat-o și a ajuns unde trebuia să ajungă. Este un copil cuminte. Când am venit în America, de-abia trecuse din a doua în a treia. Acum e la liceu.

„Noi am spulberat și Danemarca”

V-am sunat să vă întreb de meciul acela din 1973 cu Finlanda, 9-0. Ce vă mai amintiți de atunci?

Știu că am dat primul gol. Aveam echipă bună. Chiar si pe Danemarca, o forță acum, noi o spulberam (n.r. - 6-1 la București, pe 11 mai 1975, în preliminariile europene).

A fost 1-1 în Finlanda atunci, ce s-a întâmplat la București?

Finlanda nu era de 7-0 sau de 9-0, dar am prins noi o zi mai specială, iar ei una foarte slabă. Dar, clar, atunci erau sub noi. Că noi suntem acum sub ei sau sub alții...

Credeți că suntem sub ei acum? Sau pe-acolo, lângă ei?

Cam pe-acolo, cu ei.

Și în afară de golul marcat, ce vă mai amintiți de atunci?

Nu prea multe. Sunt, totuși, vreo 50 ani de atunci. Cred că mai juca Dumitrache.

Primul 11 a fost acesta: Răducanu, Sătmăreanu, Antonescu, Sameș, Deleanu. Dinu, dumneavoastră, Pantea, Mircea Sandu, Dumitrache și Marcu.

Ooooo, era altă echipă față de cea din Mexic, echipă adevărată. Aia din Mexic a mai jucat vreo doi ani, apoi au venit juători mai tineri, nea Culae Lupescu îmbătrânise.

Mai țineți legătura cu cineva de atunci?

Nu mai am nicio legătură cu nimeni.

Cu nimeni din fotbalul românesc?

Din fotbalul românesc, vorbesc cu voi.

Cu Mircea Sandu?

Nu. Aaaa, cu Mircea Lucescu. E un băiat foarte valabil, mă mai sună, ne-am mai întâlnit și prin România, mai discutăm. Mă bucur pentru rezultatele lui. Păcat că Mircea nu este folosit de România, că FRF nu l-a convins, e o greșeală. Alții îl doresc, se vede ce face, iar noi îl lăsăm să stea prin străinătate...

„FRF a pus antrenori care învață meserie la națională”

Putea fi coordonator al tuturor loturilor naționale sau director tehnic, nu?

Și nu numai. Pe timpuri era o comisie tehnică formată din oameni de fotbal adevărați. Antrenorul decidea lotul, dar trebuia să ia aprobarea Consiliului tehnic al Federației. Apoi dădea drumul la antrenamente, cantonament și joc. Acum au pus antrenori care învață meserie la echipa națională.

Vă referiți la Rădoi?

Și Rădoi, și ăia care au fost pe la loturile de tineret, care nu aveau nicio treabă cu echipa națională... Dar asta-i viața, ce să faci? Mergem înainte. Eu prind televiziunile românești aici, în America, mă uit la toate meciurile, chiar și la Divizia B, sunt în temă.

Ați fost un mare fotbalist al României. V-a căutat cineva de la Federație? Poate pentru un post în Comisia tehnică?

Nu m-a căutat nimeni. De când am plecat de la naționala U18, nu m-au mai căutat. Uite, că mă întrebai cu cine mai vorbesc din fotbal. Sunt în relații bune cu Gică Hagi. Aștept și eu să se întâmple ceva în fotbalul românesc, că nu se poate să mergem așa în continuare. Trebuie niște măsuri. Gică le-a dat idei, depinde foarte mult de cei de la federație. La începutul tuturor preliminariilor, așteptăm să ne calificăm sau să batem și noi.

„Antrenori care și-au luat licența pe pile!”

Și de ce nu ne mai calificăm?

N-avem cum, totul pornește de jos, de la copii și juniori. Sunt antrenori care și-au luat licența pe pile. Sunt pilele ăstora care conduc țara, partidul și guvernul...

Ar fi trebuit să vedem un mic progres în acești 8 ani cu Burleanu la conducere, nu?

Ce să vedem? Nu ne-am mai calificat la turneele finale cu naționala mare. Nu prea avem ce să vedem. Ne uităm și noi la englezi și vedem fotbal adevărat.

Batem Finlanda?

Eu cred că batem, trebuie să batem. Eu aș vrea să câștigăm, dar pentru ce am câștiga? E greu, noi nu prea mai avem număr 10, să vedem cum joacă Stanciu acum. Ianis Hagi e accidentat. Iar prin campionatul nostru nu prea vezi număr 10. Poate Deac, de la CFR.

De ce credeți că nu mai sunt decari în fotbalul nostru?

Nu s-a mai lucrat la nivel de copii și juniori.

14 octombrie, 1973, stadion 23 August, preliminarii CM

România – Finlanda 9-0

Au marcat: Dumitru ('6), Marcu ('8 și '43), Mircea Sandu ('25, '65), Dumitrache ('45, '63), Pantea ('55), Dudu Georgescu ('81)

România: Necula Răducanu - Lajos Sătmăreanu, Dumitru Antonescu, Ștefan Sameș, Augustin Deleanu - Cornel Dinu, Ion „Liță” Dumitru - Nicolae Pantea, Mircea Sandu, Florea Dumitrache ('75 Dudu Georgescu), Dumitru Marcu. Selecționer: Valentin Stănescu.