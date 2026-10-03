„De ce nu-l trage nimeni de mânecă pe Hagi că-l bagă pe fii-su?!” Tiradă la adresa selecționerului după 0-6 cu Polonia

„De ce nu-l trage nimeni de mânecă pe Hagi că-l bagă pe fii-su?!” Tiradă la adresa selecționerului după 0-6 cu Polonia Nationala
SPORT.RO
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Deciziile lui Gică Hagi din meciul cu Polonia au fost criticate.

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Nicolae NegrilaGica HagiIanis HagiEchipa Nationala
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Marius Șumudică nu are milă de Gică Hagi după 0-6 cu Polonia

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. La fel ca la Solna, Gică Hagi a decis să îl titularizeze și să îi ofere banderola fiului său, Ianis, la Varșovia.

Acest aspect a fost criticat de către Nicolae Negrilă, care s-a arătat nemulțumit de faptul că Alex Cicâldău nu a fost titularizat. Fostul internațional susține că Gică Hagi ar trebui „tras de mânecă” pentru deciziile luate în înfrângerea istorică de pe stadionul Legiei.

„Ce poți să mai zici la 0-6?! Eu n-am înțeles ce joacă naționala. Mă omoară selecționerul cu niște jucători, gen Ghiță, când sunt și alte soluții. Pe Cicâldău nu-l bagă la mijloc, cum naiba e posibil așa ceva?!

Ne-au făcut zdrențe polonezii. Ăla de la Fiorentina (Drăgușin) împinge ca un începător. Antrenorul trebuia să realizeze că în 10 contra 11 mai indicat era să joace 4-4-1 ca să nu mai iei o căruță de goluri. Vorbesc și eu așa, că am carnet de antrenor, dar n-am avut noroc.

Pe Hagi ăsta nu-l trage nimeni de mânecă să-i spună lucruri, îl tot bagă pe fii-su, care nu poate mai mult acum. Și-am văzut greșeli la unii jucători că nu știu ce fac la antrenamente, ăla dă cu capul (mingea) acasă, în loc să o ducă spre lateral", a declarat Nicolae Negrilă, potrivit GSP.

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Gică Hagi, în Polonia - România / Foto Sport Pictures
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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