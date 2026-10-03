După doi ani și jumătate foarte buni la Dinamo, Zeljko Kopic a acceptat o nouă aventură, croatul semnând cu Wieczysta Krakow. Alături de aceasta a fost cooptat și Florentin Petre, în rolul de secund.

Florentin Petre, comparație tristă între fotbalul românesc și cel din Polonia

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În Matinalul de sâmbătă, 3 octombrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Florentin Petre.

Fostul antrenor de la Dinamo a asistat la umilința trăită de România pe stadionul din Varșovia, scor 0-6 pentru Polonia. Pus să facă o comparație între cele două campionate, SuperLiga și PKO BP Ekstraklasa, Florentin Petre a mărturisit, cu regret în voce, că diferența este uriașă.

Mai exact, fotbalul polonez are o infrastructură mai bună, dar și echipe care atrag mulți spectatori pe stadioane. Motivul? Partea financiară. Florentin Petre e de părere că singura diferență e la nivelul banilor și speră ca oficialii fotbalului din România să ia măsuri, asta pentru ca discrepanța să nu fie accentuată.

„(n.r. - Cum e fotbalul din Polonia comparativ cu SuperLiga?) Am jucat în Cupă cu echipe din liga a 3-a, de liga a 2-a, toți sunt foarte bine organizați. Se vede că sunt mai bogați decât noi și că au infrastructura mai înaintată.

Au bani, au avantaje extraordinar de mari. Terenurile sunt ok, au jucători străini buni, care au fost la echipele mari din Europa și sunt foarte bine plătiți.

Fanii umplu stadioanele tot timpul, au o cultură frumoasă de a merge la meciurile echipei favorite. Au un campionat foarte puternic, de asta sunt pe locul 10 în Europa. Simțiți din vocea mea că mă doare, aș vrea să fie la fel și la noi. Trebuie să fim puțin corecți cu noi și să fim atenți la ce se întâmplă, trebuie să schimbăm anumite lucruri. Noi, ca și popor, trebuie să facem ceva cât mai repede, pentru că altfel pierdem tot și e păcat”, a declarat Florentin Petre la VOYO SPORT LIVE.