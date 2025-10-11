L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și a tras concluzia

L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și a tras concluzia Nationala Ianis hagi
Ianis Hagi a revenit la echipa națională pentru meciurile din luna octombrie.

România s-a impus cu 2-1 în partida de pregătire cu Republica Moldova, disputată pe Arena Națională.

Marcatorii „tricolorilor” lui Mircea Lucescu din acest meci au fost Louis Munteanu și Ianis Hagi.

Ianis Hagi, lăudat de Ionel Dănciulescu: „Iubește să joace pentru echipa națională”

Ianis Hagi a reușit să marcheze în finalul primei reprize a partidei cu Republica Moldova și a bifat al 48-lea meci la echipa națională.

Ionel Dănciulescu a analizat prestațiile sale de la prima reprezentativă a României și a concluzionat cu faptul că fiul lui Gică Hagi a arătat multă determinare în momentul în care a jucat în tricoul echipei naționale.

„Vreau să spun un lucru legat de atitudine. Personal, îmi place vibe-ul cu care vine Ianis Hagi la echipa națională la fiecare convocare.

E un tip care iubește să joace pentru echipa națională. Am văzut și la golul marcat de el, sclipirea și bucuria de a marca pentru echipa națională.

Nu zic că și alți jucători nu-și doresc, dar el simte că joacă pentru echipa națională și trăiește la intensitate maximă orice minut jucat pe teren.

El chiar dacă nu a mai jucat la Rangers (n.r. în sezonul trecut), în Scoția, el la națională tot a avut evoluții bune. Asta spun, a avut evoluții bune”, a spus Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

  • Ianis Hagi a semnat liber de contract cu Alanyaspor la începutul lunii septembrie.
  • 48 de meciuri și șapte goluri sunt cifrele mijlocașului la echipa națională a României.
