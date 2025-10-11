L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și a tras concluzia

Ionel Dănciulescu a analizat prestațiile sale de la prima reprezentativă a României și a concluzionat cu faptul că fiul lui Gică Hagi a arătat multă determinare în momentul în care a jucat în tricoul echipei naționale.

Ianis Hagi a reușit să marcheze în finalul primei reprize a partidei cu Republica Moldova și a bifat al 48-lea meci la echipa națională.

Marcatorii „tricolorilor” lui Mircea Lucescu din acest meci au fost Louis Munteanu și Ianis Hagi.

România s-a impus cu 2-1 în partida de pregătire cu Republica Moldova, disputată pe Arena Națională.

„Vreau să spun un lucru legat de atitudine. Personal, îmi place vibe-ul cu care vine Ianis Hagi la echipa națională la fiecare convocare.

E un tip care iubește să joace pentru echipa națională. Am văzut și la golul marcat de el, sclipirea și bucuria de a marca pentru echipa națională.

Nu zic că și alți jucători nu-și doresc, dar el simte că joacă pentru echipa națională și trăiește la intensitate maximă orice minut jucat pe teren.

El chiar dacă nu a mai jucat la Rangers (n.r. în sezonul trecut), în Scoția, el la națională tot a avut evoluții bune. Asta spun, a avut evoluții bune”, a spus Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.