Între România și Moldova a fost primul meci oficial din palmaresul FIFA organizat la București. Cele două reprezentative și-au strâns mâinile în ”meciul frăției”.

România - Moldova a pregătit naționala lui Mircea Lucescu de confruntarea cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Rămâne însă să vedem ce va schimba ”Il Luce” pentru duelul cu austriecii, având în vedere că repriza secundă a fost ca un somnifer pentru publicul de pe stadion și pentru telespectatori.

Ianis Hagi, căpitan și marcator cu Moldova: ”O batem pe Austria și ajungem la Mondial”

Ianis Hagi a fost titular cu Moldova. În minutul 44 și-a și trecut numele pe tabela de marcaj, în urma pasei formidabile semnate de Olimpiu Moruțan.

”A fost bine. Și lucruri pozitive și lucruri mai puțin pozitive. Însă, am vrut să câștigăm. Presiunea și responsabilitatea se schimbă asupra meciului cu Austria. Suntem obligați să câștigăm, ca să terminăm cât mai sus în clasament.



Fotbalul nu e matematică. Nu își au rostul asemenea comentarii. Am pregătit meciul cu Moldova. A fost o echipă total nouă, cu mulți debutanți. Nu a fost ușor, a fost greu. Cred că noi, cei cu experiență, am ținut echipa la un nivel bun și am reușit să câștigăm meciul.



Apoi, clar, când ai o săptămână atât de scurtă e greu să te focusezi doar pe un meci. Am vorbit și despre Austria, da.



(n.r. Simți că e momentul tău?) Da, simt că fac progrese de la an la an. Mă simt bine fizic. Mă simt puternic. Și sunt fericit. Când ești fericit, lucrurile vin de la sine. Eu mereu am fost un copil muncitor. Îmi doresc să fiu sănătos, când sunt sănătos se așază și lucrurile. Sper să o continui pe aceeași linie.



Sper să terminăm această campanie cu capul sus. Trebuie să câștigăm, asta înseamnă cu capul sus. Da, normal că putem să câștigăm cu Austria. Tot noi am bătut Elveția. Am făcut rezultate bune în meciuri cu echipe bune.



Da, cu siguranță că putem să ajungem la Mondial. Altfel, nu ne mai prezentam aici. Ridicam steagul și spuneam că noi nu putem. O să fim la Mondiale!”, a spus Ianis Hagi după meci.

