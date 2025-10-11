GALERIE FOTO Ultimul antrenament înaintea meciului cu Austria! „Tricolorii”, pregătiți de meciul de pe Arena Națională

Ultimul antrenament înaintea meciului cu Austria! „Tricolorii", pregătiți de meciul de pe Arena Națională
Naționala României a efectuat ultimul antrenament înaintea partidei cu Austria.

campioantul mondial din 2026 nationala romaniei Austria Mircea Lucescu
România o va întâlni pe Austria, duminică, de la 21:45, într-un meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au mare nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la primele două locuri din grupă.

Ultimul antrenament al elevilor lui Lucescu înainte de România - Austria

Elevii lui Mircea Lucescu au efectuat în cursul zilei de sâmbătă ultimul antrenament înaintea duelului de foc de pe Arena Națională cu Austria.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în grupă, la opt puncte de primul loc.

Cu o victorie în fața Austriei, România s-ar putea apropia la trei puncte de Bosnia, formația pe care tricolorii o vor întâlni în noiembrie.

Veste excelentă pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Austria
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta României în meciul cu Austria
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?”
Selecționerul unui „forțe” de la Cupa Mondială, pe făraș!
Vedetele lui Real Madrid s-au accidentat! Care este situația lui Mbappe și Mastantuono
Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro
România - Austria, LIVE TEXT duminică seară de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
Nemulțumit! Ce săgeată cu venin a trimis Mircea Lucescu spre Superliga României
Scandal uriaș după ce Istvan Kovacs a fost delegat la un meci infernal din preliminarii: "UEFA șochează cu acest arbitru"

Legendarul Fabio Capello, părere sinceră despre Cristi Chivu! Nu s-a ferit de cuvinte

Claudiu Keseru știe cine câștigă Superliga: „Se vor bate la campionat!”

Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...”

Marele tun pregătit de Liverpool pe piața transferurilor! "Cormoranii" stau la pândă și vor să îl aducă gratuit

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu



L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și a tras concluzia
Selecționerul unui „forțe” de la Cupa Mondială, pe făraș!
Vedetele lui Real Madrid s-au accidentat! Care este situația lui Mbappe și Mastantuono
Nemulțumit! Ce săgeată cu venin a trimis Mircea Lucescu spre Superliga României
Ei vor distruge apărarea Austriei! Ilie Dumitrescu știe cum va arăta atacul României
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
stirileprotv Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

