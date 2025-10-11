România o va întâlni pe Austria, duminică, de la 21:45, într-un meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au mare nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la primele două locuri din grupă.

Ultimul antrenament al elevilor lui Lucescu înainte de România - Austria

Elevii lui Mircea Lucescu au efectuat în cursul zilei de sâmbătă ultimul antrenament înaintea duelului de foc de pe Arena Națională cu Austria.

