România o va întâlni pe Austria, duminică, de la 21:45, într-un meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au mare nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la primele două locuri din grupă.



Fotbalistul s-a antrenat cu grupul și ar putea fi apt



Răzvan Marin este unul dintre jucătorii despre care Mircea Lucescu a anunțat că ar putea fi indisponibili pentru duelul de pe Arena Națională.

Cu toate acestea, din informațiile PRO TV și Sport.ro, Răzvan Marin s-a antrenat normal înaintea partidei cu Austria. Astfel, mijlocașul lui AEK Atena ar putea reprezenta o variantă pentru Mircea Lucescu.

Răzvan Marin ar putea intra de pe banca de rezerve, dacă selecționerul va decide că nu este pregătit să fie titular.

Mircea Lucescu a anunțat înaintea meciului că dacă Marin are probleme medicale nu îl va forța.

„Cel mai important lucru pentru Răzvan Marin este să se refacă, pentru că asta este meseria lui. Eu nu forţez niciodată jucătorii care resimt ceva, pentru că se poate accentua şi poate sta mai mult timp în afara terenului de joc. Trebuie să facă un RMN şi m-aş bucura tare să nu fie ceva foarte grav”, a spus Mircea Lucescu.

70 de meciuri și 12 goluri sunt cifrele lui Răzvan Marin în naționala României.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în grupă, la opt puncte de primul loc. Cu o victorie în fața Austriei, România s-ar putea apropia la trei puncte de Bosnia, formația pe care tricolorii o vor întâlni în noiembrie.

