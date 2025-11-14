Pentru România, urmează meciul revanșei! Pentru că e foarte greu de crezut că mai putem spera la locul 1, în grupa H, singurul care duce la Mondiale. În schimb, putem învinge Bosnia, la Zenica (sâmbătă, ora 21.45) și să împușcăm doi iepuri dintr-un foc.

În primul rând, un eventual succes ar mai șterge din amintirea neplăcută a eșecului de la București, în chiar prima etapă: 0-1. Apoi, dacă vom învinge Bosnia la ea acasă, ne-am îmbunătăți radical șansele la locul 2. Cel care duce la barajul de calificare. Cu precizarea că România are asigurată prezența la acest baraj și pe ruta Nations League.

Ioan Becali: „Drăguș, arma secretă a lui Lucescu“

Având în vedere importanța meciului de mâine, el reprezintă subiectul sfârșitului de săptămână, în presa sportivă. De aici și analiza lui Ioan Becali, una surprinzătoare pentru Fanatik. Pentru că el l-a nominalizat pe Denis Drăguș drept „arma secretă a lui Lucescu“. E o părere neașteptată, având în vedere situația dezolantă în care e vârful nostru, la echipa sa de club, după cum Sport.ro a arătat aici.

„Eu zic că batem. Să îți spun de ce joacă Drăguș. Ei vor să ne bată, acolo. Nouă ne trebuie jucători rapizi în față, care scapă. Drăguș este arma secretă a lui Lucescu. Că intră și Bîrligea mai târziu… Apoi, Man și Mihăilă. Lucescu nu se atinge de ei. Știe ce vede, are încredere. E omul care crede în cei care i-au adus victorii, merge pe mâna lor“, a explicat Giovanni convingerea sa.

