Tricolorii sunt pe locul 3, cu 10 puncte, la trei lungimi în spatele Bosniei. O victorie la Sarajevo i-ar urca pe băieții lui Mircea Lucescu pe locul secund și le-ar ușura drumul spre baraj.



Ciprian Marica laudă un „tricolor” înainte de Bosnia - România



Ciprian Marica, autor a trei goluri în două meciuri cu Bosnia în preliminariile EURO 2012, crede că România are arme puternice în ofensivă. Fostul internațional i-a lăudat pe jucătorii lui „Il Luce”, dar l-a remarcat în special pe Denis Drăguș.



“Îmi aduc aminte de acel meci foarte important de la Zenica. Am condus cu 1-0 și am pierdut cu 2-1. A fost o atmosferă teribilă. A urmat acel meci din Giulești în care am câștigat cu 3-0.



La români e nevoie de un meci bun ca să-și recapete încrederea. A fost și acel meci cu Austria. Înainte de meci, toată lumea era dezamăgită de jocul echipei naționale, de jucători și de antrenor. După ce am câștigat, gata, credem din nou că putem, ceea ce este perfect. Avem nevoie de această stare de bine și de încredere.



Este nevoie să-ți surprinzi adversarul. Este nevoie de experiența lui nea Mircea și sper să venim cu ceva nou ca să ne surprindem adversarul. Mă gândeam, de ce nu, să jucăm cu doi atacanți. Bîrligea a făcut un meci bun cu Austria, a alergat foarte mult și a fost implicat total. Dar vine și Drăguș, un atacant care are cu totul alte calități și care, dacă stă bine fizic, poate ajuta enorm echipa națională.



Îl avem pe Ianis, un titular incontestabil. Îl avem pe Dragomir, iar aici trebuie să-i dăm toate laudele lui nea Mircea pentru că l-a văzut, iar el a făcut un meci excelent. Și Man, care joacă la PSV. Este în formă, marchează goluri și oferă pase de gol.



Culmea, Louis Munteanu nu a fost chemat la națională când se afla în mare formă. Acum, când nu mai este în cea mai bună formă, este convocat. Este un jucător care îți poate aduce un plus, are acea sclipire. Toți cei 3 atacanți sunt diferiți, iar eu cred că are de unde alege nea Mircea.



Eu cred că Drăguș are calitate mai mare decât aveam eu. Are o calitate tehnică peste mine. Poate la viteză aveam eu un plus. Dar nu-l văd așa de ambițios la fiecare meci. N-are acea dăruire pe care o aveam eu. Dar are calitate fantastică. Au contat și accidentările, dar poate obține mult mai mult. Am mare așteptări de la el, îmi place foarte mult.”, a spus Ciprian Marica, la Sport Total FM.

Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar, dar statistica e de partea „tricolorilor”



Istoricul direct oferă motive de încredere. România și Bosnia s-au întâlnit de șapte ori până acum, iar tricolorii au câștigat patru dintre meciuri.



Totuși, în turul din aceste preliminarii, Bosnia a câștigat la București cu 1-0. Ultimul meci jucat la Sarajevo s-a disputat în Liga Națiunilor în 2022, iar gazdele s-au impus tot cu 1-0. Statistica generală ne avantajează, dar ultimele deplasări nu au fost simple.



Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia

România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)

, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022) România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)

, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011) România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)

România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



România are în față două finale. Bosnia acum. San Marino acasă, marți. Ambele meciuri se văd LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.

