Lucescu, disperat: atacantul pe care l-a convocat, inexistent la echipa de club!

De fapt, când ne uităm la lotul României, pentru ultimele două partide ale tricolorilor în grupa H a preliminariilor CM 2026, ne dăm seama că „Il Luce“ are probleme majore! Pentru că sunt mulți jucători care ba joacă puțin, ba nu joacă deloc la echipele lor de club.

Mircea Lucescu (80 de ani) a sperat să primească niște vești bune din partea internaționalilor noștri, în acest weekend. Din păcate, cu excepția lui Ianis Hagi, autor al unui gol formidabil, în rest, selecționerul a avut prea puține motive de bucurie.

Denis Drăguș, fără meci de 43 de zile!

În a doua situație, și mai gravă, e Denis Drăguș (26 de ani). Adică, unul dintre cei trei atacanți trecuți pe lista selecționerului, alături de Daniel Bîrligea și de Louis Munteanu.

În această seară, în meciul Samsunspor – Eyupspor (1-0), Drăguș n-a fost nici măcar pe bancă, la formația vizitatore! Asta după ce, în partida precedentă, cu Antalyaspor (0-1) prinsese lotul, fără a fi trimis pe teren.

Ca să vedem când a jucat Drăguș ultima dată pentru Eyupspor trebuie să luăm arhiva meciurilor la puricat. Și vom vedea că ultima sa apariție pe teren datează din 27 septembrie. Adică, de acum 43 de zile! Atunci, a adunat 85 de minute, în Eyupspor – Goztepe (0-0). Apoi, a lipsit din echipa turcă, fie din cauza accidentărilor, fie din cauza faptului că antrenorul nu l-a folosit.

Mai grav e că, în acest sezon, Drăguș n-are, practic, nicio realizare, la Eyupspor. Bilanțul său: 7 meciuri, 518 minute pe teren, 0 goluri și 0 pase de gol!

Cazul Drăguș se adaugă astfel la altul, la fel de grav, despre care Sport.ro a prezentat detalii aici.

