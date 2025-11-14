Cele două echipe își dau întâlnire la Zenica într-un meci de totul sau nimic pentru selecționața tricoloră. Bosnia a învins-o pe România în tur, la București, cu 1-0.



Confruntarea va putea fi urmărită sâmbătă seară în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



După meciul cu Bosnia, pentru România urmează duelul cu San Marino de la Ploiești, de pe ”Ilie Oană”, unde tricolorii trebuie să îndeplinească o simplă formalitate.

”Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi mâine?” Mircea Lucescu, întrebat frontal la conferința de presă



La conferința de presă premergătoare meciului, jurnaliștii bosniaci l-au întrebat direct pe Mircea Lucescu, selecționerul României: ”Vă e frică să nu fiți dat afară dacă pierdeți mâine?”.



Iar ”Il Luce” a răspuns categoric, fără să stea pe gânduri: ”Demis? Eu nu pot fi demis! Hei! Eu nu pot fi demis!”, a spus selecționerul.

Selecționata lui Mircea Lucescu se află pe locul trei cu 10 puncte în Grupa H din campania de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Trei victorii, o remiză și două înfrângeri a consemnat naționala României până acum.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

