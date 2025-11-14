Selecționerul a bifat 14 apariții la cârma primei reprezentative și a înregistrat o medie de 2,21 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



România luptă acum în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În această lună are loc ultima ”dublă”, cu Bosnia (sâmbătă, 21:45) și cu San Marino (marți, 21:45).



Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: ”Pentru asta a venit la națională”



Ioan Ovidiu Sabău, fost internațional român și ultima dată antrenor la ”U” Cluj, l-a descris pe ”Il Luce” drept ”unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria României”.



Sabău a explicat că aducerea sa pe banca tricolorilor ”a fost un mare câștig” și că el a acceptat propunerea ca să ajute fotbalul românesc.



”(n. r. ar fi bine să rămână Lucescu și dacă se va rata calificarea?) Da, eu așa aș vedea. Depinde cât de afectat și motivat va mai fi. Mircea Lucescu rămâne unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria României.



Să ne bucurăm că a acceptat să vină într-un moment în care echipa națională avea mare nevoie de experiența dânsului. Nu a venit pentru bani sau să își facă imagine, ci doar să ajute fotbalul românesc, să ne dea o speranță că se poate.



A fost un mare câștig”, a pus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit fanatik.

