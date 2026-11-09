VIDEO Hagi a lămurit cât mai stă la națională: „Până atunci, voi continua sigur!“

Hagi a lămurit cât mai stă la națională: „Până atunci, voi continua sigur!“ Nationala
SPORT.RO
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Campania din Nations League, indiferent de cum se va încheia, după partidele cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia din deplasare (17 noiembrie) nu-l va determina pe actualul selecționer să plece.

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Gheorghe Hagi (61 de ani) a reapărut în fața jurnaliștilor, la o lună după perioada de coșmar pe care a avut-o, între 25 septembrie – 5 octombrie.

În decurs de 11 de zile, România a „reușit“ să piardă tur-retur cu Suedia (1-2 și 0-1), în deplasare cu Polonia (0-6) și acasă cu Bosnia (2-4). În acest context, sunt șanse minime ca tricolorii să evite ultimul loc, în grupa a 4-a din Liga B, indiferent de ce vom face, în ultimele două runde.

De aici, a apărut și o întrebare rămasă fără răspuns, după rezultatele din septembrie și octombrie: Pleacă Hagi de la națională, în funcție de rezultatele din Nations League?

Dacă luna trecută, selecționerul a refuzat să dea un răspuns ferm, astăzi, în conferința pe care a susținut-o, Hagi a lămurit tot. Pe scurt, va conduce România și în campania de calificare pentru Euro 2028.

Hagi a explicat ce obiectiv și-a propus

„Sper să fiu inspirat, obiectivul meu să fac echipa să joace un fotbal foarte bun. V-am cerut doar puțin timp, nu știu cât timp, dar nu foarte mult. Vreau să cunosc ușor, ușor jucătorii, ca să fac o echipă competitivă, foarte bună pe ambele faze, foarte bună pe fazele fixe. O echipă care să și câștige. O să încercăm să fim puternici, rezistenți. Mai ales că am văzut ce se întâmplă în fotbalul modern“, și-a început Hagi discursul.

Întrebat de reporterul Pro TV, Matilda Popa, ce înseamnă „timp“, adică de cât timp mai are nevoie, selecționerul a oferit explicații.

„Ce înseamnă acest timp? Adică, până în martie. Din martie încolo, trebuie să producem. Ce să produci? Victorii. Trebuie să avem o echipă care să joace și să câștige“, a spus Hagi.

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România, în a 3-a urnă valorică la tragerea la sorți

Tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028 va avea loc, la Belfast, pe data de 6 decembrie. Din cauza rezultatelor din primele patru etape din Nations League, România a căzut în urna a 3-a valorică. De asemenea, tricolorii au ratat șansa de a avea varianta de calificare pentru turneul final pe ruta barajelor Nations League, în cazul în care nu vor obține biletele pentru Euro 2028 prin intermediul preliminariilor tradiționale.

Campania de calificare pentru turneul final continental va începe la anul, după următorul program:

  • Prima etapă: 26/27 martie
  • Etapa a 2-a: 29/30 martie
  • Etapa a 3-a: 11/12 iunie
  • Etapa a 4-a: 14/15 iunie
  • Etapa a 5-a: 23/25 septembrie
  • Etapa a 6-a: 26/28 septembrie
  • Etapa a 7-a: 30 septembrie / 2 octombrie
  • Etapa a 8-a: 3/5 octombrie
  • Etapa a 9-a: 11/13 noiembrie
  • Etapa a 10-a: 14/16 noiembrie

În preliminariile Euro 2028, câștigătoarele celor 12 grupe vor ajunge la turneul final din Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor. De asemenea, vor obține calificarea și cele mai bune opt naționale care se vor clasa pe 2, în seriile lor.

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