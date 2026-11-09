Gheorghe Hagi (61 de ani) a reapărut în fața jurnaliștilor, la o lună după perioada de coșmar pe care a avut-o, între 25 septembrie – 5 octombrie.

În decurs de 11 de zile, România a „reușit“ să piardă tur-retur cu Suedia (1-2 și 0-1), în deplasare cu Polonia (0-6) și acasă cu Bosnia (2-4). În acest context, sunt șanse minime ca tricolorii să evite ultimul loc, în grupa a 4-a din Liga B, indiferent de ce vom face, în ultimele două runde.

De aici, a apărut și o întrebare rămasă fără răspuns, după rezultatele din septembrie și octombrie: Pleacă Hagi de la națională, în funcție de rezultatele din Nations League?

Dacă luna trecută, selecționerul a refuzat să dea un răspuns ferm, astăzi, în conferința pe care a susținut-o, Hagi a lămurit tot. Pe scurt, va conduce România și în campania de calificare pentru Euro 2028.

Hagi a explicat ce obiectiv și-a propus

„Sper să fiu inspirat, obiectivul meu să fac echipa să joace un fotbal foarte bun. V-am cerut doar puțin timp, nu știu cât timp, dar nu foarte mult. Vreau să cunosc ușor, ușor jucătorii, ca să fac o echipă competitivă, foarte bună pe ambele faze, foarte bună pe fazele fixe. O echipă care să și câștige. O să încercăm să fim puternici, rezistenți. Mai ales că am văzut ce se întâmplă în fotbalul modern“, și-a început Hagi discursul.

Întrebat de reporterul Pro TV, Matilda Popa, ce înseamnă „timp“, adică de cât timp mai are nevoie, selecționerul a oferit explicații.

„Ce înseamnă acest timp? Adică, până în martie. Din martie încolo, trebuie să producem. Ce să produci? Victorii. Trebuie să avem o echipă care să joace și să câștige“, a spus Hagi.