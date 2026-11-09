Cvintuplul campion olimpic la judo Teddy Riner a anunţat luni, într-un videoclip postat pe contul său X, că se lansează în campania pentru alegerile prezidenţiale din Franţa, din 2027.

Teddy Riner vrea să fie președintele Franței

„Vă spun direct: sunt candidat la alegerile prezidenţiale din 2027”, a declarat el.

Judoka francez, cvintuplu campion olimpic, înţelege că această candidatură ar putea stârni nedumerire: „Ştiu ce vor spune oamenii despre mine. E nebun, nu face parte din sistem, nu înţelege sistemul, nu a fost niciodată implicat în politică. Dar întrebaţi-vă, ce e nebunesc în asta astăzi? Nu mi-am petrecut viaţa în faţa unui public, dar lupta a fost întotdeauna o parte din mine”.

Riner: „Ştiu cum e să lupţi”

Chiar şi fără pregătire sau experienţă politică, Teddy Riner susţine că a dobândit unele dintre calităţile necesare pe tatami, conform News.ro: „Ştiu cum e să lupţi, să cazi şi să te ridici, mereu. Franţa nu are nevoie de un politician profesionist care să-i dea lecţii (...). Singura victorie care contează este a noastră”.

Riner, în vârstă de 37 de ani, şi-a fondat luni partidul, „Franţa pe care o vrem”.