Mihai Stoica, reacție dură cea mai controversată decizie de la FCSB: „Nu vreau să fiu xenofob”

Mihai Stoica, reacție dură cea mai controversată decizie de la FCSB: „Nu vreau să fiu xenofob” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a explicat o decizie luată de Laurențiu Reghecampf în FCSB - Corvinul.

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Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Mihai Stoica explică cea mai controversată decizie de la FCSB

0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul sunt rezultatele înregistrate de FCSB în ultimele dueluri. În partida cu Corvinul, elevii lui Laurențiu Reghecampf au dominat autoritar, însă nu a fost suficient pentru ca punctele să rămână în Capitală.

După venirea lui Laurențiu Reghecampf, Karlo Muhar a fost în patru rânduri căpitan. Această situație s-a schimbat la duelul în fața Corvinului, când banderola a ajuns pe brațul lui Denis Drăguș.

Întrebat despre această situație, Mihai Stoica a explicat că noul antrenor l-a luat în calcul pe Drăguș încă de la momentul instalării. Motivul? Fără a fi acuzat de xenofobie, „MM” a expus că banderola trebuie să fie pe brațul unui jucător român, asta pentru ca discuția cu arbitrii să curgă fără probleme.

„La noi la echipă, banderola nu o să ajungă niciodată la portar, mai ales în situaţia în care doar căpitanul echipei poate să vorbească cu arbitrul. Poţi delega alt jucător, dar e ca şi când te scarpini cu mâna dreaptă la urechea stângă. Portarul nu va fi căpitan la FCSB.

(n.r. - Radunovic e o variantă?) Nu vreau să fiu taxat ca xenofob, dar e de preferat un jucător român, care să vorbească româneşte cu arbitrii. (n.r. - Dar înainte a fost Muhar, care nu e român) Tocmai de-aia! Mi-ai ridicat mingea la fileu. Muhar ar trebui să se simtă nedreptăţit că a venit de două luni? Muhar a fost că nu avea cine să fie, nu din alt motiv. Risto termină contractul într-o lună. Reghe s-a gândit de la început să fie Drăguş căpitan, poate şi ca să îi dea o mai mare încredere”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

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Pe ce loc se află FCSB, după 0-1 în fața Corvinului

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

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