NEWS ALERT Mihăilă și Stanciu, OUT din echipa națională! Convocare de urgență pentru Gică Hagi

Mihăilă și Stanciu, OUT din echipa națională! Convocare de urgență pentru Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a convocat un jucător de urgență la echipa națională.

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Gica HagiRares IlieNicolae Stanciuvalentin mihaila
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Echipa națională mai are de disputat două partide în UEFA Nations League. După debutul dezastruos din lunile septembrie - octombrie, „tricolorii” vor da peste reprezentativele din Polonia și Bosnia în noiembrie.

Mihăilă și Stanciu, OUT din echipa națională! Rareș Ilie, convocat de Gică Hagi

Gică Hagi a anunțat în urmă cu câteva zile lista jucătorilor convocați la echipa națională. Selecționerul a inclus și nume noi, cum ar fi Ianis Stoica sau Marius Corbu.

Totuși, soarta nu pare a fi de partea „Regelui” nici în acțiunea din noiembrie. Deși inițial s-au aflat pe listă, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă nu vor putea onora convocările. 

Motivul? Potrivit FRF, „Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună”.

În consecință, Gică Hagi a decis să îl convoace în premieră pe Rareș Ilie. Atacantul impresionează în Serie B, la Mantova, astfel că selecționerul a considerat că este momentul oportun să îi dea o șansă.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Rareș Ilie
  • 13 meciuri, un gol și trei pase decisive a adunat atacantul la Mantova
  • Rares ilie 1
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Lista convocărilor lui Gică Hagi

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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