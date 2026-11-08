Echipa națională mai are de disputat două partide în UEFA Nations League. După debutul dezastruos din lunile septembrie - octombrie, „tricolorii” vor da peste reprezentativele din Polonia și Bosnia în noiembrie.

Mihăilă și Stanciu, OUT din echipa națională! Rareș Ilie, convocat de Gică Hagi

Gică Hagi a anunțat în urmă cu câteva zile lista jucătorilor convocați la echipa națională. Selecționerul a inclus și nume noi, cum ar fi Ianis Stoica sau Marius Corbu.

Totuși, soarta nu pare a fi de partea „Regelui” nici în acțiunea din noiembrie. Deși inițial s-au aflat pe listă, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă nu vor putea onora convocările.

Motivul? Potrivit FRF, „Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună”.

În consecință, Gică Hagi a decis să îl convoace în premieră pe Rareș Ilie. Atacantul impresionează în Serie B, la Mantova, astfel că selecționerul a considerat că este momentul oportun să îi dea o șansă.