VIDEO Ce se întâmplă cu U-BT Cluj? A patra înfrângere consecutivă în Europa pentru campioana României

Ce se întâmplă cu U-BT Cluj? A patra înfrângere consecutivă în Europa pentru campioana României Baschet
SPORT.RO
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Ardelenii domină baschetul intern, dar au un sezon continental mai puțin reușit.

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U-BT ClujOtis LivingstoneUroš Plavšićmalcolm hillJavonte Smart
Din articol

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă dramatic de echipa Bosna BH Telecom, cu scorul de 93-91 (25-23, 17-29, 23-21, 28-18), duminică, în BTarena din Cluj-Napoca, în competiţia de baschet masculin ABA League.

U-BT Cluj - Bosna BH Telecom 91-93, cu coș decisiv de trei puncte marcat de bosniaci cu două secunde înainte de final

Formaţia bosniacă s-a impus printr-un coş de trei puncte înscris de Deandre Gholston, când mai erau două secunde de joc.

''U'' a condus la 11 puncte în ultimul sfert (79-68), în min. 33, însă a suferit a patra sa înfrângere în şase meciuri disputate în competiţie.

De la campioana României s-au remarcat Otis Livingstone, cu 15 puncte, 7 pase decisive, Uros Plavsic, cu 15 p, 14 recuperări, Malcolm Hill, cu 14 p, 6 rec, 3 pd, Javonte Smart, 12 p.

Cei mai buni de la învingători au fost Reginald Perry, cu 19 p, 7 rec, 3 pd, Gary Browne Ramirez, cu 15 p, 7 rec, 5 pd, Deandre Gholston, 14 p, 3 rec, Nikola Popovic, 13 p, 4 rec, Edin Atic, 11 p, 6 rec, 6 pd, Ryan Hawkins, 13 p.

U-BT Cluj-Napoca va juca şi următorul meci acasă, pe 14 noiembrie, cu Perspektiva Ilirija Ljubljana.

Clasamentul din ABA League

1. Partizan Mozzart Bet 12 puncte (6 jocuri)

2. Dubai Basketball 10 (5)

3. Spartak Office Shoes 10 (6)

4. Bosna BH Telecom 10 (6)

5. U-BT Cluj-Napoca 8 (6)

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Agerpres

Ultimele patru meciuri ”europene” ale ardelenilor

U-BT Cluj - Bosna BH Telecom 91-93 (ABA League)

Tenerife - U-BT Cluj 113-73 (EuroCup)

Partizan Belgrad - U-BT Cluj 97-77 (ABA League)

Fraport Skyliners - U-BT Cluj 113-97 (EuroCup)

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