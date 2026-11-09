U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă dramatic de echipa Bosna BH Telecom, cu scorul de 93-91 (25-23, 17-29, 23-21, 28-18), duminică, în BTarena din Cluj-Napoca, în competiţia de baschet masculin ABA League.

U-BT Cluj - Bosna BH Telecom 91-93, cu coș decisiv de trei puncte marcat de bosniaci cu două secunde înainte de final

Formaţia bosniacă s-a impus printr-un coş de trei puncte înscris de Deandre Gholston, când mai erau două secunde de joc.

''U'' a condus la 11 puncte în ultimul sfert (79-68), în min. 33, însă a suferit a patra sa înfrângere în şase meciuri disputate în competiţie.

De la campioana României s-au remarcat Otis Livingstone, cu 15 puncte, 7 pase decisive, Uros Plavsic, cu 15 p, 14 recuperări, Malcolm Hill, cu 14 p, 6 rec, 3 pd, Javonte Smart, 12 p.