După patru înfrângeri consecutive, naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie:

sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Națională (București): ROMÂNIA – Polonia;

marți, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA.

Astăzi, la conferința de presă, selecționerul Gheorghe Hagi a vorbit și despre fostul internațional de tineret Umit Akdag (fundaș central, 23 de ani), transferat în această toamnă de Beșiktaș Istanbul.

”Se pare că nu poți să obligi pe om. Opțiunea, din câte se pare, este Turcia în momentul de față. Iar dacă l-a luat Beșiktaș, cred că turcii vor să-l ducă și mai sus”, a explicat Hagi.

Umit Akdag în sezonul 2026-2027

3 meciuri (în toate integralist, în primele trei etape ale sezonului) în Super Lig la Antalyaspor

2 meciuri (unul ca titular luna trecută, meci în care a fost eliminat) în Europa League la Beșiktaș Istanbul

Lotul României convocat de Gheorghe Hagi

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15) - INDISPONIBIL, Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5) - INDISPONIBIL, Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

* Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.