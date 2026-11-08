Înaintea ultimei etape din China, Chengdu Rongcheng era lider, cu 52 de puncte, 3 deasupra lui Dalian Yingbo. Având în vedere că, la egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de meciurile directe - unde echipa lui Stanciu are avantaj - Chengdu avea nevoie de măcar un egal pentru a fi sigură de titlul de campioană.

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo

Duminică dimineață s-a disputat ultima etapă din campionatul Chinei. Cu Nicolae Stanciu titular și rămas pe teren până în minutul 87, Dalian Yingbo a învins Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1.

De partea cealaltă, Chengdu Rongcheng a pierdut pe terenul lui Shandong Taishan, formație aflată pe locul 5, scor 2-3. Shandong a condus cu 2-0 și 3-1, însă Chengdu a redus din handicap în minutul 79 și a sperat până la final că va reuși golul egalizator care îi va aduce titlul. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar Dalian Yingbo a devenit campioană.

Dalian Yingbo și Chengdu Rongcheng au încheiat la egalitate de puncte, 52, însă echipa lui Nicolae Stanciu este avantajată de meciurile directe, după ce a câștigat atât în tur (2-0), cât și în retur (1-0).