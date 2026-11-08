NEWS ALERT Nicolae Stanciu a cucerit titlul de campion în China! Desfășurare absolut nebună în ultima etapă

Nicolae Stanciu a cucerit titlul de campion în China! Desfășurare absolut nebună în ultima etapă Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) a cucerit titlul de campion în China alături de Dalian Yingbo, după o luptă pentru trofeu care s-a dus până în ultima etapă.

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Nicolae StanciuDalian YingboChengdu RongchengChina
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Înaintea ultimei etape din China, Chengdu Rongcheng era lider, cu 52 de puncte, 3 deasupra lui Dalian Yingbo. Având în vedere că, la egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de meciurile directe - unde echipa lui Stanciu are avantaj - Chengdu avea nevoie de măcar un egal pentru a fi sigură de titlul de campioană.

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo

Duminică dimineață s-a disputat ultima etapă din campionatul Chinei. Cu Nicolae Stanciu titular și rămas pe teren până în minutul 87, Dalian Yingbo a învins Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1.

De partea cealaltă, Chengdu Rongcheng a pierdut pe terenul lui Shandong Taishan, formație aflată pe locul 5, scor 2-3. Shandong a condus cu 2-0 și 3-1, însă Chengdu a redus din handicap în minutul 79 și a sperat până la final că va reuși golul egalizator care îi va aduce titlul. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar Dalian Yingbo a devenit campioană.

Dalian Yingbo și Chengdu Rongcheng au încheiat la egalitate de puncte, 52, însă echipa lui Nicolae Stanciu este avantajată de meciurile directe, după ce a câștigat atât în tur (2-0), cât și în retur (1-0).

  • Chengdu Rongcheng a condus autoritar tot sezonul, însă s-a prăbușit pe final. În ultimele patru etape a pierdut toate meciurile, ceea ce i-a permis lui Dalian Yingbo să recupereze și, în cele din urmă, să câștige titlul.

Stanciu, campion pentru a doua oară în China! 7 titluri cucerite în toată cariera

Dalian Yingbo, club fondat în 2021, câștigă astfel în premieră titlul de campioană. Stanciu a contribuit din plin la această performanță, cu 10 goluri și 5 pase decisive în 27 de meciuri jucate.

Stanciu este astfel pentru a doua oară campion în China. A mai cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, în 2022.

Mijlocașul naționalei României poate fi descris drept "omul trofeu". Pe lângă cele două titluri din China, a mai fost campion în România (cu FCSB, de două ori), în Cehia (cu Slavia Praga, de două ori) și în Belgia (o dată, cu Anderlecht).

Rămâne de văzut dacă acesta a fost ultimul meci al lui Stanciu la Dalian Yingbo. Contractul său se încheie la finalul lunii decembrie, iar mai multe informații îl dau ca și semnat de Universitatea Cluj.

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