După ce au jucat în finala Cupei României, cele două echipe se duelează azi și în ”finala” campionatului. Favorită este aceeași echipă care a câștigat și în cupă, anume Universitatea Craiova.

Oltenii au un punct peste ardeleni în clasament, iar în cazul unei remize sau a unei victorii a oaspeților, suspansul se amână până în ultima etapă, atunci când Craiova merge la București să înfrunte Rapidul, iar ”U” are meci pe propriul teren cu Dinamo.

Dacă echipa lui Coelho se impune, devine matematic campioana României.





Echipe probabile

Craiova: Popescu - Rus, Romanchuk, Screciu - C. Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Teles

”U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Bic – Nistor, Drammeh - Macalou, Lukic, Mendy





În ultimele 3 partide directe, oltenii nu au reușit să marcheze în poarta ardelenilor. 0-0 în finala Cupei de la mijlocul săptămânii; 0-4 - 13.04; 0-0 - 2025.





Craiova este favorită la victorie, cu o cotă de 1.83. Clujul are 4.00 la victorie. Egalul - 3.40. Pariul ”ambele marchează” are o cotă de 1.91

În ultimele 10 confruntări directe, Craiova conduce cu 5-2. S-au înregistrat și două remize. Bergodi și Coelho s-au întâlnit de două ori, italianul a câștigat în campionat, 4-0, iar portughezul în cupă, la loviturile de departajare.

Partida va fi condusă la centru de Marcel Bîrsan, arbitrul de 44 de ani, care are 259 de partide în Superligă României.





Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X.