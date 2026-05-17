Răsturnare de situație la CFR Cluj! Neluțu Varga și-a cerut scuze public, după ce l-a atacat pe Daniel Pancu

Răsturnare de situație la CFR Cluj! Neluțu Varga și-a cerut scuze public, după ce l-a atacat pe Daniel Pancu Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ioan Varga a transmis un mesaj ferm după ce echipa din Gruia a obținut biletele pentru cupele europene, cerându-și scuze public.

TAGS:
Daniel PancuConference LeagueIoan VargaNelutu Varga
Din articol

Remiza albă (0-0) înregistrată pe stadionul „Arcul de Triumf” în compania celor de la Dinamo a asigurat formației ardelene poziția a treia în clasament și prezența în preliminariile Conference League. Acest rezultat a activat prelungirea automată a angajamentului tehnicianului Daniel Pancu.

Deși antrenorul se află pe lista celor de la Rapid și a altor grupări din străinătate, conducerea din Gruia face pași concreți pentru a-l păstra, trecând peste tensiunile din ultima perioadă.

  • Ioan varga
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Scuze publice și promisiuni pentru noul sezon

Finanțatorul Ioan Varga a făcut un pas în spate după discuțiile contradictorii din spațiul public și a subliniat că își dorește ca banca tehnică să rămână neschimbată. Omul de afaceri și-a asumat ieșirile anterioare și i-a recunoscut meritele antrenorului după atingerea obiectivului.

„Și vreau să îmi prezint public scuze pentru ieșirile mele la adresa lui Pancu. Am fost supărat și am fost și influențat de tot ce am mai citit. Eram departe de casă, cu multe pe cap și am reacționat prea dur. [...] Nu am vrut să-l jignesc. Îl apreciez și îl respect foarte mult. E un antrenor de valoare și de caracter”, a transmis Ioan Varga, potrivit GSP.

Patronul formației clujene i-a promis tehnicianului că va investi în întărirea lotului, solicitându-i să pregătească strategia pentru stagiunea viitoare. Pentru a evita eventualele neînțelegeri, Varga a propus ca pe viitor discuțiile să aibă loc exclusiv în privat.

„Să facă o listă cu tot ce îi trebuie și ce are nevoie, iar noi vom face tot posibilul să îl ajutăm. Cu siguranță vreau să întăresc echipa. Vreau să câștigăm iar trofee. Îl ajut cu tot ce pot”, a subliniat finanțatorul.

Mai mult, patronul ardelenilor a dat asigurări că a rezolvat dificultățile din vistieria clubului, punctând că a depus eforturi pentru a asigura un buget solid: „Am muncit din greu în străinătate ca să nu mai fie probleme financiare la club, iar din sezonul viitor să fim mult mai puternici și stabili. Și îmi doresc să mergem mai departe cu Daniel Pancu”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
De ce a primit România doar 3 puncte din partea R. Moldova la Eurovision. Membră a juriului: „Au fost diferențe enorme”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”
”Nu sunt un sclav pe moșie!” Daniel Pancu i-a răspuns lui Ioan Varga după ce a fost făcut ”nesimțit” de patronul de la CFR Cluj
”Nu sunt un sclav pe moșie!” Daniel Pancu i-a răspuns lui Ioan Varga după ce a fost făcut ”nesimțit” de patronul de la CFR Cluj
Iuliu Mureșan intervine în scandalul momentului dintre Pancu și Varga: ”Cum se zice? Vorbele zboară, faptele rămân”
Iuliu Mureșan intervine în scandalul momentului dintre Pancu și Varga: ”Cum se zice? Vorbele zboară, faptele rămân”
ULTIMELE STIRI
Inter - Verona, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 16:00 | Ultimul meci ”acasă” pentru Chivu în actuala stagiune
Inter - Verona, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 16:00 | Ultimul meci ”acasă” pentru Chivu în actuala stagiune
Fostul jucător al Stelei, atac frontal la Gigi Becali. De ce i-a blocat transferul în Spania
Fostul jucător al Stelei, atac frontal la Gigi Becali. De ce i-a blocat transferul în Spania
ACUM: Manchester United - Nottingham 1-0 | Gazdele deschid scorul
ACUM: Manchester United - Nottingham 1-0 | Gazdele deschid scorul
Newcastle - West Ham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | ”Ciocănarii” o pot devansa pe Tottenham în subsolul clasamentului
Newcastle - West Ham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | ”Ciocănarii” o pot devansa pe Tottenham în subsolul clasamentului
Au început pregătirile pentru titlu imediat după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României!
Au început pregătirile pentru titlu imediat după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova face transferul verii în Superliga? Mutarea de peste 2 milioane de euro, tot mai posibilă

U Craiova face transferul verii în Superliga? Mutarea de peste 2 milioane de euro, tot mai posibilă

PSG ”îi fură atacantul” Realului! Oferă 150 de milioane de euro

PSG ”îi fură atacantul” Realului! Oferă 150 de milioane de euro

Reacția Barcelonei după ce Robert Lewandowski și-a anunțat plecarea la finalul sezonului

Reacția Barcelonei după ce Robert Lewandowski și-a anunțat plecarea la finalul sezonului

Daniel Pancu și-a decis viitorul după Dinamo - CFR Cluj: „Au fost șanse luni și jumătate groaznice. Eu nu funcționez așa”

Daniel Pancu și-a decis viitorul după Dinamo - CFR Cluj: „Au fost șanse luni și jumătate groaznice. Eu nu funcționez așa”

Xabi Alonso a semnat! Surpriza finalului de sezon

Xabi Alonso a semnat! Surpriza finalului de sezon

Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB



Recomandarile redactiei
Fostul jucător al Stelei, atac frontal la Gigi Becali. De ce i-a blocat transferul în Spania
Fostul jucător al Stelei, atac frontal la Gigi Becali. De ce i-a blocat transferul în Spania
Mutarea tactică a lui Gigi Becali înaintea ultimei etape. Ce planuri are la Sibiu: „Vrea să îi vadă!”
Mutarea tactică a lui Gigi Becali înaintea ultimei etape. Ce planuri are la Sibiu: „Vrea să îi vadă!”
ACUM: Manchester United - Nottingham 1-0 | Gazdele deschid scorul
ACUM: Manchester United - Nottingham 1-0 | Gazdele deschid scorul
Fața la joc! e în direct ACUM la Pro TV și pe VOYO | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan
Fața la joc! e în direct ACUM la Pro TV și pe VOYO | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan
Jose Mourinho și-a decis viitorul: „Există 99% şanse!”
Jose Mourinho și-a decis viitorul: „Există 99% şanse!”
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Reacția lui Ioan Varga după ce l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB
Reacția lui Ioan Varga după ce l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB
Ioan Varga, mesaj tranșant pentru Dan Petrescu: ”Să nu se mai plângă!”
Ioan Varga, mesaj tranșant pentru Dan Petrescu: ”Să nu se mai plângă!”
CITESTE SI
Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

stirileprotv Alexandra Căpitănescu, show spectaculos în finala Eurovision 2026. Reacții după momentul României | FOTO & VIDEO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

stirileprotv Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!