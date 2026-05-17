Răsturnare de situație la CFR Cluj! Neluțu Varga și-a cerut scuze public, după ce l-a atacat pe Daniel Pancu

Deși antrenorul se află pe lista celor de la Rapid și a altor grupări din străinătate, conducerea din Gruia face pași concreți pentru a-l păstra, trecând peste tensiunile din ultima perioadă.

Remiza albă (0-0) înregistrată pe stadionul „Arcul de Triumf” în compania celor de la Dinamo a asigurat formației ardelene poziția a treia în clasament și prezența în preliminariile Conference League . Acest rezultat a activat prelungirea automată a angajamentului tehnicianului Daniel Pancu .

Scuze publice și promisiuni pentru noul sezon

Finanțatorul Ioan Varga a făcut un pas în spate după discuțiile contradictorii din spațiul public și a subliniat că își dorește ca banca tehnică să rămână neschimbată. Omul de afaceri și-a asumat ieșirile anterioare și i-a recunoscut meritele antrenorului după atingerea obiectivului.

„Și vreau să îmi prezint public scuze pentru ieșirile mele la adresa lui Pancu. Am fost supărat și am fost și influențat de tot ce am mai citit. Eram departe de casă, cu multe pe cap și am reacționat prea dur. [...] Nu am vrut să-l jignesc. Îl apreciez și îl respect foarte mult. E un antrenor de valoare și de caracter”, a transmis Ioan Varga, potrivit GSP.

Patronul formației clujene i-a promis tehnicianului că va investi în întărirea lotului, solicitându-i să pregătească strategia pentru stagiunea viitoare. Pentru a evita eventualele neînțelegeri, Varga a propus ca pe viitor discuțiile să aibă loc exclusiv în privat.

„Să facă o listă cu tot ce îi trebuie și ce are nevoie, iar noi vom face tot posibilul să îl ajutăm. Cu siguranță vreau să întăresc echipa. Vreau să câștigăm iar trofee. Îl ajut cu tot ce pot”, a subliniat finanțatorul.

Mai mult, patronul ardelenilor a dat asigurări că a rezolvat dificultățile din vistieria clubului, punctând că a depus eforturi pentru a asigura un buget solid: „Am muncit din greu în străinătate ca să nu mai fie probleme financiare la club, iar din sezonul viitor să fim mult mai puternici și stabili. Și îmi doresc să mergem mai departe cu Daniel Pancu”.