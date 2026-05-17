Sud Craiova a furat trofeul de campioană al SuperLigii, înainte de ”finala” Univ. Craiova - ”U” Cluj: ”Asta ne dorim!”
Liga a venit cu trofeul Superligii României în centrul Craiovei, în ziua meciului dintre Universitatea Craiova - ”U” Cluj, iar galeria lui FCU Craiova, Peluza Sud Cristi Neamțu, a furat cupa.
Andrei Preda, liderul galeriei, a evidențiat că Peluza Sud va susține ”U” Cluj la meciul de duminică seară, apoi a înțepat clubul patronat de Mihai Rotaru: ”Noi, Peluza Sud Cristi Neamțu, ne dorim să câștige singura echipă cu numele de 'Universitatea' campionatul.
În cazul în care această echipă (n.r. Universitatea Craiova) va câștiga campionatul, va fi primul titlu din istoria lor scurtă din 2013”, a spus el.
Cum poate câștiga Universitatea Craiova titlul
Universitatea Craiova are în opt etape din partea a doua a campionatului cinci victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri și are nevoie de o victorie cu ”U” Cluj ca să-și asigure titlul cu o etapă înainte de final.
În cazul în care cele două vor remiza sau formația dirijată de Filipe Coelho va pierde, atunci titlul se va decide în ultima rundă a play-off-ului, când Craiova întâlnește Rapidul în Giulești, iar ”U” are meci cu Dinamo acasă.
Craiova și ”U” s-au duelat de două ori de când a început play-off-ul, prima dată în tur, când ardelenii s-au impus cu un categoric 4-0, iar a doua oară în finala Cupei României, când trupa din Bănie a câștigat competiția la loviturile de departajare (0-0, 6-5 d.l.d.).