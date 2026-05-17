Fostul antrenor al Simonei Halep dă probe! Pe cine va antrena în perioada următoare
Wim Fissette a început o perioadă de probă ca antrenor al canadiencei Victoria Mboko. Este prima colaborare a belgianului de la despărțirea de Iga Swiatek.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani bifează un nou angajament în cariera sa, după ce la finalul lunii martie a încheiat parteneriatul cu Iga Swiatek, alături de care a lucrat timp de un an și jumătate. Belgianul a contribuit, printre altele, la triumful polonezei de la Wimbledon, de anul trecut.

Potrivit presei din Belgia, Fissette, care este și căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a țării sale, o va pregăti pe Victoria Mboko într-o perioadă de probă. Testul a început deja la turneul pe zgură de la Strasbourg.

Parcurs solid pentru noua elevă a lui Fissette

Jucătoarea din Canada, în vârstă de doar 19 ani, este principalul cap de serie al competiției de la Strasbourg. În runda secundă, aceasta așteaptă deznodământul meciului dintre franțuzoaica Loïs Boisson (locul 43 WTA), revelația de anul trecut de la Roland Garros, și chinezoaica Xinyu Wang (locul 33 WTA).

Deși foarte tânără, Mboko are un palmares excelent în circuit. Anul trecut, ea și-a trecut în cont trofeele de la Hong Kong (WTA 250) și Montreal (WTA 1000). Forma bună s-a menținut și în actuala stagiune, sportiva disputând finale la Adelaide (WTA 500) și Doha (WTA 1000).

Pentru Wim Fissette, canadianca reprezintă o nouă provocare pe o listă lungă de jucătoare de top. De-a lungul timpului, tehnicianul a mai stat pe banca unor nume cu greutate din tenisul feminin, precum Kim Clijsters, Simona Halep, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Angelique Kerber și Naomi Osaka.

