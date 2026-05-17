Fostul antrenor al Simonei Halep dă probe! Pe cine va antrena în perioada următoare

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani bifează un nou angajament în cariera sa, după ce la finalul lunii martie a încheiat parteneriatul cu Iga Swiatek, alături de care a lucrat timp de un an și jumătate. Belgianul a contribuit, printre altele, la triumful polonezei de la Wimbledon, de anul trecut.

Potrivit presei din Belgia, Fissette, care este și căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a țării sale, o va pregăti pe Victoria Mboko într-o perioadă de probă. Testul a început deja la turneul pe zgură de la Strasbourg.