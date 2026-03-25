EXCLUSIV Corespondență din Istanbul | Un turc a învățat româna și îl așteaptă pe Ianis Hagi la magazinul său de haine înainte de Turcia - România

Meciul este joi seară de la ora 19:00, pe ”Beșiktaș Park”.

Ianis Hagi e așteptat în cel mai mare magazin cu haine de blană din Istanbul, orașul în care s-a născut. Tricourile cu Hagi de la Galatasaray sunt și acum la mare căutare.

Foto: Corespondenți Pro TV

Kadir Karaca, proprietar turc al unui magazin de blănuri din Istanbul, știe limba română, deși nu a călcat niciodată în România. A învățat de la clienți.

El are o geacă din blană de vulpe pregătită pentru Ianis Hagi și așteaptă soțiile fotbaliștilor să cumpere. Ne urează baftă și spune că ține cu naționala României!

”Aici suntem de aproape 20 de ani. Avem orice. Aici găsiți orice. Nu suntem doar fizic, trimitem și în România cu plată la livrare. Avem multe modele, orice model vrei, avem blană de vulpe, de ce vrei tu! La cel mai bun preț.

Pentru o săptămână, aproape 200-300 de oameni vin aici. Din București, Oradea, Suceava, Constanța, Craiova. Avem din toate orașele blănuri.

(n.r. Crezi că bate România?) Da! 2 România, 1 Turcia. Hagi dă gol! Toți îl știu pe Hagi, fotbalist mare. Sigur, pe toți turcii când îi întrebi de Hagi știu cine este.

Avem blană și pentru Hagi! Asta blană de vulpe, vulpe naturală 100%. Și piele de miel, ia uite cum se vede. Hagi... Aștept la tine! Sigur i se potrivește. Dar nu doar pe tine, și pe soția Hagi. Avem aici 100 de modele, 200 de modele”, a spus turcul.

