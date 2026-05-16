Destinație de top pentru Marius Marin: mijlocașul lasă Italia pentru o forță din Spania

Marius Marin este la un pas de a semna cu o echipă de tradiție din La Liga. Internaționalul român va efectua vizita medicală săptămâna viitoare.

Mijlocașul defensiv în vârstă de 27 de ani este foarte aproape de a ajunge la un acord cu Sevilla, potrivit Muchodeporte. Actualul său angajament cu Pisa expiră la data de 30/06/2026, ceea ce înseamnă că ar urma să se transfere din postura de jucător liber de contract. Dacă analizele medicale amănunțite vor decurge bine, clubul andaluz îl va înregimenta pentru sezonul 2026/2027, pe lista noilor sosiți aflându-se deja fundașul dreapta Juan Iglesias și stoperul Arouna Sangante.

Despărțire emoționantă de Pisa

Pisa este deja retrogradată matematic în acest sezon, iar partida din etapa a 37-a, programată duminică, 17 mai 2026, de la ora 13:00, împotriva campioanei Napoli, va marca ultima sa apariție pentru club.

Jucătorul cotat în prezent la suma de 3 milioane de euro a traversat o perioadă dificilă, suferind o accidentare la genunchi la jumătatea lunii martie, problemă medicală care l-a ținut departe de gazon aproape două luni. Marin a revenit oficial în lot și a luat loc pe banca de rezerve la meciul din 10/05/26 împotriva celor de la Cremonese, fiind așteptat să bifeze minute în duelul de duminică.

Marius Marin s-a alăturat echipei pe 31/07/2019 și a strâns în total 268 de prezențe în tricoul toscanilor. Această bornă îl transformă în jucătorul străin cu cele mai multe meciuri din istoria clubului, câștigându-și inclusiv statutul de căpitan. 

Convocat sub "tricolor"

Refacerea completă a mijlocașului reprezintă un plus și pentru echipa națională. Gică Hagi, noul selecționer al României, l-a inclus pe lista de convocări pentru debutul său pe bancă. „Tricolorii” vor disputa două meciuri amicale în luna iunie:

  • Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”);
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua).
