"In momentul ala a zis gata!" Dezvaluirile momentului! FRF a vrut sa il pastreze pe Contra pentru barajul din Nations League, dar jucatorii l-au facut sa plece! Ce s-a intamplat

Unul dintre secunzii lui Contra la nationala a vorbit despre plecarea acestuia de pe banca tricolorilor.

Comsin Contra nu a mai continuat la carma echipei nationala dupa ce a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor. In locul sau a fost instalat Mirel Radoi, care spera ca va calificaa nationala prin intermediul barajului Nations League.

Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Contra la echipa nationala, a dezvaluit ca cei de la FRF ar fi vrut sa il pastreze pe Contra si barajul Nations League, insa jucatorii l-au facut pe acesta sa plece.

"A fost o discutie dupa meciul cu Suedia si pana in meciul cu Spania, o discutie intre Cosmin, domnul presedinte si domnul Stoichita, in care si-au manifestat intentia de a continua pana dupa meciurile de baraj. Noi, prin comportarea noastra buna sau proasta, am reusit sa mai avem o sansa pentru a ne califica la Campionatul European.

(De ce nu s-a ajuns la un acord?) De ce nu? Pentru ca asteptam de la meciul cu Spania ceva, o reactie din partea jucatorilor. Care nu s-a intamplat. Si atunci, Cosmin a considerat ca e mult mai indicat ca noi sa plecam si sa vina un alt selectioner. E nou, poate fi mai buni, mai putin bun, nici nu mai conteaza. E nou, cu idei noi si jucatorul poate reactiona. Exact cum am venit si noi. Am venit dupa ce calificarea era compromis si am avut doua meciuri, pana am terminat preliminariile trecute, foarte bune", a declarat Adrian Mihalcea la Telekomsport.