Stanciu: "Daca nu simteam asta, stateam linistit la club si jucam in Champions League!" Ce a spus despre Cosmin Contra: "Am zis imediat dupa meciul cu Suedia!"

Spania - Romania se joaca luni, ora 21:45, IN DIRECT LA PROTV!

Nicolae Stanciu va trata meciul cu Spania cu maxima seriozitate pentru ca este ultima reprezentatie a nationalei inaintea barajului de Nations League.

Stanciu s-a declarat deranjat de declaratiile facute de Ionel Ganea la ProX conform carora vine la nationala doar pentru a bifa o selectie in plus. Stanciu este de acord cu criticile, dar nu si cu jignirile si spune ca nu s-a mai gandit la retragere.

Stanciu si-ar dori ca selectionerul Cosmin Contra sa continue la nationala si pentru barajul de Nations League.

"Pentru noi, conteaza foarte mult acest meci. E important sa terminam anul la nationala cu un rezultat pozitiv. Trebuie sa facem cumva sa ne imbunatatim imaginea pe care am lasat-o in urma meciului cu Suedia. Am fost in urna a patra, practic plecam cu sansa a patra din grupa. Am ajuns la un meci decisiv cu Suedia, dar din pacate ei au fost peste noi la toate capitolele. Nu are rost sa ne mai plangem acum. Ne-am castigat locul pentru Liga Natiunilor, pentru ca noi l-am castigat nu ni l-a dat nimeni si vom incerca sa mergem la EURO de acolo. Sunt total de acord cu critica, nu ma deranjeaza, doar ca o critica normala, fara jigniri. Singura chestie care m-a deranjat din ce a zis domnul Ganea a fost doar chestia cu tricoul, ca vin doar asa sa imbrac tricoul nationalei. Eu de cate ori am venit la echipa nationala cred ca am avut cei mai multi kilometri alergati, indiferent pe ce post am jucat. Am venit pentru ca iubesc echipa nationala si pentru ca imi pasa. Daca nu simteam asta, puteam sa stau linistit la echipa de club si sa joc in Champions League. Nu m-am gandit sa ma retrag. Eu am spus imediat dupa meciul cu Suedia ca imi doresc ca domnul Cosmin Contra sa ramana. Speram sa ramana si sa ne calificam din Nations League", a declarat Nicolae Stanciu la conferinta.