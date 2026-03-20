Fatih Terim (72 de ani), legendarul fundaș și antrenor al Turciei și al Galatei, și-a avertizat compatrioții înaintea partidei dintre cele două naționale.

Mesajul lui Fatih Terim înainte de Turcia - România

„Împăratul” a subliniat că turcii trebuie să fie prudenți, deși pornesc teoretic cu prima șansă. Terim a vorbit despre tradiția bogată a fotbalului românesc și a precizat că lotul pregătit de Mircea Lucescu prezintă un mix de jucători tineri și experimentați, capabili de orice.

„Fotbalul românesc a avut întotdeauna o tradiție bogată. Meciurile individuale și meciurile din play-off sunt jocuri care necesită o atenție deosebită.

Cu siguranță, pe hârtie, Turcia este favorită înainte de meci, dar nu știm niciodată ce se va întâmpla într-un meci de 90 de minute sau în prelungiri. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm în fiecare secundă a meciului și să acționăm fără să ne pierdem concentrarea. Trebuie să fim inteligenți și precauți.

Mai ales în astfel de meciuri cu o singură manșă, repet, este foarte important să acționăm cu prudență! Vom înfrunta România, o echipă formată din jucători tineri și experimentați, care pot face orice. Am încredere în echipa mea și sper să avansăm în runda următoare, dar, din nou, trebuie să luăm asta în serios”, a declarat Fatih Terim, citat de publicația turcă fotomac.com.tr.

Terim, elogiu pentru Mircea Lucescu

„Împăratul” și-a exprimat, de asemenea, admirația pentru selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

„Mircea Lucescu este un antrenor important. Este un nume mare și nu putem decât să-i respectăm cariera pentru că a antrenat în întreaga lume timp de mulți ani, aproape fără pauză.

Este un antrenor care a fost mereu activ, a lucrat continuu timp de mulți ani. Nu este deloc ușor. De aceea îl văd ca pe cineva care iubește foarte mult fotbalul și îl cunoaște foarte bine. Dacă nu iubești fotbalul, este imposibil să muncești continuu atâția ani. De aceea merită respect Lucescu.

Lucescu este implicat în fotbal de 60-65 de ani, petrecându-și majoritatea acestor ani în turnee de nivel înalt. Este, de asemenea, o legendă a României.

Cred că este foarte potrivit ca Federația Română de Fotbal să dorească să beneficieze de contribuțiile lui Lucescu atât timp cât sănătatea lui îi permite. Suntem prieteni de mult timp, ne întâlnim ocazional și îi transmit cele mai sincere urări prin intermediul acestui mesaj”, a adăugat Fatih Terim.

Au mai rămas doar șase zile înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Lotul integral al României contra Turciei

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Jucătorii convocați de Vincenzo Montella

Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Muhammed Sengezer (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray);

Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Rizespor), Zeki Celik (AS Roma);

Mijlocași: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund);

Atacanți: Aral Simshir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray).

Din cei 30 de jucători chemați, doar 23 pot fi trecuți pe foaia de joc.