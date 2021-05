Ianis, primul jucator care rateaza Jocurile Olimpice?! Raspunsul lui Radoi cand a fost intrebat de mijlocasul lui Rangers 

Selectionerul nationalei a vorbit despre Jocurile Olimpice la conferinta de presa.

Mirel Radoi a comentat situatia lotului pentru Jocurile Olimpice, asta dupa ce Gigi Becali a anuntat vehement ca nu isi va lasa fotbalistii sa participe la Tokyo.

Selectionerul a dezvaluit ca s-a lovit deja de cateva refuzuri in ceea ce priveste lotul, iar Federatia, alaturi de el urmeaza sa negocieze cu cluburile din strainatate si din tara pentru a gasi variante. Mai mult, Mirel Radoi a dezvaluit ca deja 4 jucatori au fost scosi din calcul.

Intrebat daca Ianis Hagi are acordul lui Rangers pentru a putea participa la Jocurile Olimpice, Radoi nu a oferit un raspuns clar, ci unul evaziv, din care reiese ca mijlocasul roman cel mai probabil nu va participa: "Daca v-as raspunde despre un jucator, va trebui sa vi-i spun pe toti si nu vreau sa o fac inaintea birouli de comunicare".

Presa din Scotia a anuntat deja ca participarea lui Ianis la Tokyo ar fi imposibila, in contextul in care Rangers va juca in preliminariile Champions League in luna august.