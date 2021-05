Reactia lui Radoi cand a fost intrebat daca l-ar putea inlocui Olaroiu pe banca nationalei: "Ar fi cea mai buna varianta!"

In prezent fara angajament, Olaroiu este vazut ca un posibil viitor candidat pentru echipa nationala.

Chiar selectionerul Mirel Radoi il recomanda pe Olaroiu pentru a-l succeda la echipa nationala si spune ca vorbeste destul de des cu acesta, alaturi de care a reusit rezultate exceptionale la Steaua in anii 2000.

"Se poate intampla orice, cred ca ar fi cea mai buna varianta in momentul in care eu as renunta. Nu ca suntem neaparat prieteni, ci prin ceea ce inseamna Cosmin Olaroiu. Oricine va fi va avea toate informatiile, nu am nicio problema. Discutam mereu, nu trebuie sa ne intalnim neaparat, nu doar cu el, sunt si alti antrenori.



Vorbeam de perioada 2000, asemanam perioada in care Boloni era selectioner, era un schimb de generatie, am fost vreo 6 jucatori de la tineret adusi la nationala mare. Procesul de instruire era altul, noi am jucat in acel an 7 partide amicale , acum ai Liga Natiunilor, in care daca nu ai rezultate, toata lumea te vrea afara pentru ca e o competitie oficiala.

Nu mi-a dat un sfat, imi spune si el ca nu are lucruri concrete de spus, pentru ca nu stie ce se intampla. Vorbim de lucruri generale, ce se poate schimba in structura de joc. Sanse sunt pentru calificarea la Mondial, dar trebuie ca lucrurile pe care vrem sa le vedem in timpul meciului sa se modifice", a spus Mirel Radoi pentru FRF TV.