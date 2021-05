Inca o bijuterie la colectia lui Radoi! Bolidul de peste 400 000 de euro cu care a aparut la meciul Rapidului

Mirel Radoi (40 ani) a intors din nou toate privirile cu masina sa.

Cunoscut pentru colectia impresionanta de super-bolizi pe care o are, Mirel Radoi si-a prezentat noua achizitie la meciul din playoff-ul Ligii 2 dintre Rapid si Csikszereda, 2-0.

Selectionerul nationalei a fost surprins la volanului unui Lamborghini Urus by Mansory, masina al carei pret ajunge pana la 445 000 de euro. Bolidul se adauga la colectia pe care Radoi o are deja in garaj.

Pe langa noua achizitie, selectionerul mai are un Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe, care are un pret de pornire de la 157 190 de euro, un Ferrari F12 Berlinetta, de aproximativ 300 000 de euro, un Bentley Bentayga First Edition, cotat la 250 000 de euro si un Rolls-Royce Cullinan, a carui cota se ridica la 300 000 de euro.